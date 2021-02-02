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Минздрав Кубани выделит 190 млн рублей на закупку лекарств для детей со СМА

Министерство здравоохранения Краснодарского края направит 190 млн рублей на закупку препарата «Спинраза» для шестерых детей, страдающих спинально-мышечной атрофией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным минздрава, в настоящее время на Кубани наблюдается 57 детей с диагнозом СМА. 30 из них уже получают необходимое лечение препаратами «Спинраза» и «Ридиспалм». При этом для 24 детей «Ридиспалм» был поставлен бесплатно – за счет производителей лекарств.

Всего, сообщает министерство, на лечение детей со СМА Краснодарскому краю требуется около 2 млрд рублей в год. По количеству заболевших регион находится на третьем месте в России – после Москвы и Московской области.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года суд в Армавире удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала от минздрава Кубани обеспечить 11-летнего ребенка препаратом «Спинраза», стоимость которого составляла 42 млн руб. По данным прокуратуры, лекарство ребенку приобретено не было. В связи с этим прокурор Армавира направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства здравоохранения Кубани, потребовав устранить нарушение.

Алексей Белянин


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