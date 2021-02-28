Тихановская: режим Лукашенко падет весной

Светлана Тихановская, которую оппозиция Белоруссии считает победительницей президентских выборов 2020 года, ожидает, что президент Александр Лукашенко уйдет с должности весной 2021 года. Она надеется на рост давления на него внутри страны.

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет»,— сказала госпожа Тихановская немецкому изданию Bild. «Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. <...> Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС»,— добавила оппозиционер. По ее мнению, давление будет расти, и в какой-то момент оно станет «слишком сильным» для господина Лукашенко, и он уйдет.

Госпожа Тихановская выступает за мирный протест. Она поблагодарила ЕС, но пожаловалась на бюрократию. «Мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее»,— сказала она.

Президентские выборы прошли в Белоруссии в августе 2020 года. После этого прошли массовые протесты несогласных с итогами выборов. 25 февраля совет Евросоюза продлил срок действия санкций в связи с ситуацией в Белоруссии до февраля 2022 года.

О позиции Светланы Тихановской к санкциям — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».