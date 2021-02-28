Пандемия вызвала бум бега

С приходом третьей волны коронавируса во всем мире растет спрос на товары для бега, а также другой инвентарь для занятий спортом на улице. Об этом сообщают крупные производители одежды и ритейлеры. Как пишет Reuters, продажи товаров для бега у компании Puma в этом году увеличились почти на 30% по сравнению с показателями 2020-го. Заметен ли тренд в России? Выясняла Юлия Жданова.

Как заменить себе занятия в фитнес-клубах во время пандемии, россияне, кажется, придумали еще прошлой весной и решили организовать спортзалы прямо в квартирах. В компании Ozon отмечали, что за 10 месяцев 2020-го продажи спортивных товаров выросли почти в три раза. По данным онлайн-платформы, самыми популярными были скакалки, беговые дорожки, степперы и коврики для йоги.

Сейчас все больше россиян предпочитает тренироваться на открытом воздухе, в их числе корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

По его наблюдениям, москвичи стали чаще выходить на пробежки.

«Первое, что бросилось в глаза и бросалось на протяжении всего бегового сезона, — это то, что на улице визуально, на мой взгляд, стало больше бегунов, это и любители, и профессионалы, которые готовятся к каким-либо забегам. Если говорить про нехватку экипировки, я на себе этого не заметил. Хотя когда последний раз выбирал кроссовки для марафона, в наличии не оказалось марки, в которой я обычно бегаю», — сказал Владимир Расулов.

Число желающих заниматься спортом на свежем воздухе сейчас растет по всему миру, отмечают в компании Puma. Производители спорттоваров планируют запустить в конце этого года собственное приложение, чтобы поддержать онлайн-продажи, которые и без того выросли в прошлом году на 63%.

А онлайн-ритейлер Wildberries сообщил “Ъ FM”, что только в феврале спрос на товары для спорта в России вырос почти на 50% по сравнению с началом года. В частности, увеличились продажи экипировки для бега, пояснил руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев: «Мы отмечаем рост продаж спортивной одежды и обуви. Кроссовок — на 55%, кед — на 74%, футболок — на 76%, спортивных маек — на 68%. Если говорить о видах спорта, то, конечно, бег занимает одну из лидирующих позиций».

В корпорации World Class ранее отмечали, что клиенты фитнес-клубов сохраняют интерес к онлайн-занятиям и после отмены режима самоизоляции.

Продолжает расти спрос и на услуги отдельных платформ для онлайн-тренировок. Например, основатель и владелец одной из них — s10.run — Юрий Строфилов сообщил “Ъ FM”, что за время пандемии его бизнес заметно расширился.

«Во-первых, мы построили магазин мерча, брендированных товаров. Люди хотят не просто бегать, но быть частью тусовки, и для них логотип на груди — дополнительная мотивация. Плюс, мы построили Telegram-канал, где люди могут общаться между собой, также построили школу тренеров», — рассказал Юрий Строфилов.

А вот число организованных забегов из-за ограничительных мер существенно сократилось по всему миру. В России в прошлом году все же прошло несколько, в их числе полумарафон «ЗаБег.рф» и Московский марафон, который собрал на старте около 25 тыс. человек.

Большинство подобных спортивных мероприятий власти проводить не разрешают, хотя число интересующихся бегом на длинные дистанции растет с каждым днем, отмечает руководитель «Parkrun Pоссия» Максим Егоров: «Запросов по поводу открытия очень много.

Люди ждут возвращения наших мероприятий.

Мы еще в Москве и Санкт-Петербурге не запущены. Я думаю, что в Москве мы запустимся весной, в Санкт-Петербурге тоже примерно в такие же сроки».

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Все это дает продавцам спортивных товаров надежду, что в нынешнем году, по сравнению с прошлым, их продажи и, соответственно, чистая прибыль вырастет. Но третья волна пандемии в Европе, пишет Reuters, может все изменить. В частности, около половины магазинов компании Puma в Германии сейчас закрыты из-за ограничений.