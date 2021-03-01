Обещанием мы наказаны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье предложил юридически зафиксировать обязательства, взятые депутатами в ходе избирательной кампании: по его мнению, благодаря этому в думской работе «станет меньше демагогии». Представители оппозиции готовы поддержать эту идею, но лишь при условии введения санкций за невыполнение предвыборных обещаний — вплоть до лишения мандата. Эксперты считают предложение спикера трудновыполнимым и объясняют его желанием выступить в качестве «соавтора повестки власти» накануне осенних думских выборов.

О предложении Вячеслава Володина проработать вопрос о юридическом закреплении предвыборных обязательств депутата перед своими избирателями сообщил 28 февраля официальный сайт Госдумы. После избрания в сентябре 2021 года нового созыва Думы, по мнению спикера, «можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы в том числе на их основе вести работу в парламенте». Речь о таких обещаниях, как, например, строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот, пояснил он.

Правда, господин Володин еще не знает, как это может быть закреплено юридически: «Возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Думы». Реализовать обязательства можно будет через «инициативы в федеральных законах» или обращения к представителям исполнительной власти различных уровней, уверен спикер. При этом он признает, что «возможности, конечно, у всех разные», но эффективность работы Думы «возрастет точно, станет меньше демагогии».

«Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями»,— добавил Вячеслав Володин.

Сам спикер на обещания избирателям тоже не скупится. Например, во время февральских поездок в свой регион (Саратовскую область) он пообещал Вольску набережную и пляж, а жителям Балаково — реставрацию двух исторических зданий.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев идею однопартийца горячо поддержал. Он считает, что депутаты могут начать ежегодно публиковать отчеты о том, что удалось сделать для реализации взятых обязательств. Ведь от них «ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей», напомнил единоросс.

Представители думской оппозиции в целом оценили предложение спикера позитивно, но только если оно будет подразумевать и наказание.

«Идея хорошая, но реализовать ее с юридической точки зрения будет непросто,— сказал “Ъ” первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).— Ведь надо формализовать это предложение так, чтобы потом давать объективную оценку работы депутатов. И тогда надо вводить и право граждан на отзыв депутата». Впрочем, коммунист предполагает, что идея господина Володина, скорее всего, будет реализована не посредством применения к депутатам каких-либо санкций, а через критику, которая в их адрес «и так звучит».

Его коллега по фракции Алексей Куринный согласен, что если не будет ответственности за невыполнение обещаний в виде, например, отзыва депутата, то это станет бессмысленной затеей. Парламентарий может обещать, что разработает законопроект и проголосует за него, а «строительство школ — это работа исполнительной власти региона», подчеркивает коммунист.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает нужным «предусмотреть ситуации, когда по не зависящим от депутата причинам реализовать свои обещания просто не получается: либо работу депутата саботируют чиновники, либо реализация передается в другие руки». А зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов напомнил “Ъ”, что уже выступал с похожей идеей под названием «честное голосование»: кандидаты должны фиксировать свои обязательства нотариально, а в случае их невыполнения добровольно складывать мандат. Эсер также предлагает дополнить УК статьей о «политическом мошенничестве» — «когда обещают одно, а голосуют совсем иначе». Ее, по мнению депутата, можно распространить на мэров, губернаторов, министров и даже на президента.

Отметим, что в 2014 году депутаты «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым вносили в Думу законопроект о праве фракции отзывать своего депутата за неисполнение им своих обязанностей, но палата его отклонила.

Правовое управление Госдумы в своем отрицательном отзыве тогда ссылалось на позицию Конституционного суда, согласно которой «основания, порядок и условия досрочного прекращения депутатских полномочий не должны приводить к ограничению прав депутата как носителя законодательной власти».

Политолог Екатерина Курбангалеева считает идею спикера хорошей, но с трудом представляет, как ее реализовать. Для этого нужно дать определение, что такое «депутатское обещание», где и при каких условиях оно должно быть дано, кто за этим должен следить, каковы санкции в случае невыполнения, перечисляет эксперт. «Это может стать еще одним обещанием — выполнять обещания»,— иронизирует госпожа Курбангалеева. К тому же депутат может пообещать заняться вопросом, но по факту отправит всего пару писем или запрос, отмечает она. Появление же такой инициативы эксперт объясняет желанием спикера влиять на партийную повестку в борьбе за место в «Единой России».

Это понятное желание присутствовать в информационном поле накануне выборов и выступать в качестве соавтора повестки власти, включая и «Единую Россию», согласен политолог Михаил Виноградов: «Такая идея одновременно не требует каких-то предметных шагов, создает механизм контроля за кандидатами и дает возможность соотноситься с этим предложением в ходе всей избирательной кампании — если эта идея "прорастет"».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова