Агенты внимания

В понедельник Госдума возвращается с новогодних каникул: первую неделю депутаты поработают в регионах, а затем начнут последнюю сессию седьмого созыва нижней палаты. Ее приоритетом станет продолжение работы по приведению законодательства в соответствие с нормами обновленной Конституции. Запланирована также корректировка выборного законодательства, в котором, в частности, появятся понятия «кандидаты — иностранные агенты» и «кандидаты, аффилированные с иноагентами». Не исключено и принятие новых запретительных законов, хотя в предвыборный год это может негативно сказаться на настроениях избирателей, предупреждают эксперты.

На первое в 2021 году пленарное заседание Госдума соберется 19 января. Свою последнюю сессию (выборы в Думу восьмого созыва пройдут в сентябре 2021 года) депутаты начнут с того, чем занимались большую часть прошлой осени, продолжив работу по приведению законодательства в соответствие с нормами обновленной Конституции. Будут рассмотрены во втором чтении президентские поправки к Семейному кодексу о приоритете Конституции РФ над противоречащими ей международными договорами. Принимая этот законопроект в первом чтении 26 ноября 2020 года, депутаты подчеркивали, что Семейный кодекс приводится в соответствие с «основами нравственности» в России, которые не допускают однополые браки, многоженство и приоритетное право одного из родителей на ребенка при разводе.

На январь запланировано и второе чтение поправок, внесенных сенатором Андреем Клишасом и депутатами-единороссами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой, которые закрепляют право Владимира Путина баллотироваться еще на два президентских срока. В первом чтении будут рассмотрены президентские поправки к Трудовому кодексу и ряд других законов об ограничениях для отдельных категорий работников в связи с наличием у них иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того, в планах на январь — второе чтение поправок о незаконной агитации (авторы — единороссы Ольга Савастьянова, Александр Хинштейн и Сергей Боярский): законопроект наделяет Роскомнадзор правом оперативно блокировать такую агитацию в интернете по запросу избиркомов.

Еще один законопроект вводит в избирательное законодательство новые понятия: «кандидаты — иностранные агенты» и «кандидаты, аффилированные с иноагентами». Если кандидату присвоен такой статус, эта информация должна указываться в его подписных листах, на любой агитпродукции и на информационных стендах, а также во время выступлений перед избирателями. Эти поправки, подготовленные комиссиями Думы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством, были внесены в Думу в ноябре вместе с другими инициативами по ужесточению законодательства об иноагентах. Но если законы, позволяющие объявлять агентами физических лиц, занимающихся политической деятельностью при наличии иностранного финансирования, уже приняты в трех чтениях, подписаны президентом и вступили в силу, то поправкам о «кандидатах — иноагентах» еще только предстоит второе чтение.

Также во втором чтении в феврале будут рассмотрены поправки тех же авторов к закону «Об образовании» в части введения понятия «просветительская деятельность». Ее нельзя будет использовать для разжигания розни и для пропаганды «превосходства либо неполноценности» граждан, «в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на борьбу с «пропагандистскими мероприятиями», проводимыми «антироссийскими силами» среди школьников и студентов под видом просветительской деятельности и «направленными на дискредитацию государственной политики РФ, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».

По традиции среди приоритетных для Думы будут и правительственные законопроекты. Согласно утвержденному премьером Михаилом Мишустиным 31 декабря плану законопроектной деятельности, в 2021 году правительство намерено подготовить 153 документа, поделенных на шесть тематических блоков. Самый большой из них касается повышения качества госуправления. Например, в апреле планируется внести в Думу законопроект Минобороны об отнесении отдельных сведений в области обороны к информации конфиденциального характера. Минюст готовит проекты о расширении полномочий прокурора в гражданском и арбитражном процессах и о допуске министерства к информации, содержащей банковскую тайну. Минтранс в мае должен внести в правительство поправки, запрещающие гражданам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать водителями городского транспорта и такси. А Минцифры к ноябрю 2021 года должно подготовить документ, уточняющий перечень СМИ, обязанных предоставлять сведения об иностранном финансировании.

Впрочем, стоит напомнить, что большинство резонансных документов запретительного характера, рассмотренных в ходе осенней сессии, не были заранее запланированы, а вносились и принимались буквально «с колес». И опрошенные “Ъ” эксперты не исключают новой волны ужесточений.

Политолог Константин Калачев считает, что продолжение запретительного тренда в работе Госдумы зависит от сценария подготовки к выборам, а также от того, произойдут ли до выборов серьезные изменения в настроении людей, улучшится ли ситуация с заболеваемостью коронавирусом вследствие вакцинации, начнется ли восстановление экономики. «Пока власти очевидным образом готовятся к худшему, принимают превентивные меры,— отмечает эксперт.— Главный вопрос — какими люди выйдут из пандемии? Уставшими и озлобленными или на эмоциональном подъеме, с чувством благодарности власти за помощь и вакцину? От настроения зависит и реакция власти, ведь эта реакция во многом рефлекторна, ситуативна». По логике, все самое неприятное должно было случиться в прошлом году, а выборный год лучше бы новыми запретами не омрачать, рассуждает господин Калачев: «Однако если тенденции будут отрицательными, то всякое возможно».

Обычно в год федеральных выборов законодатели стараются без особой необходимости избегать законопроектов, которые могут вызвать негативную реакцию в обществе и привести к снижению социального самочувствия, поскольку это может негативно сказаться на результатах голосования, напоминает глава Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. «Думаю, в 2021 году все фракции Госдумы будут стараться делать акцент на социально значимых инициативах. И если партия власти будет ограничена реальными возможностями и показателями бюджетных проектировок, то оппозиция по традиции устроит соревнование по популизму»,— предполагает эксперт.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, волны ужесточающих законопроектов, как, например, та, которую продемонстрировала Госдума в конце прошлого года, имеют начало и конец, но пока «цикл убеждения властью самой себя в том, что враги попытаются помешать выборам», не завершен. Хотя здесь налицо противоречие, считает эксперт: «Казалось бы, в прошлом году удалось избежать протестов, удачно провести голосование по Конституции и региональные выборы, избежать дальнейшего обвала рейтингов. Но власть публично ведет себя так, как будто риски только нарастали».

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова