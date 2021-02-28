В Крымском районе изымут девять участков для строительства Троицкого группового водоподпровода

Власти Краснодарского края изымут девять земельных участков для строительства участка Троицкого группового водопровода (ТГВ). Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Общая площадь изымаемой земли составит 556,8 кв. Участки расположены в станице Неберджаевской, а также в сельском поселении Нижнебаканском, в границах колхоза им. Советской армии. Часть участков принадлежит к землям населенных пунктов, еще часть – к землям сельхозназначения.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что к лету текущего года завершится строительство 11-километрового участка Троицкого группового водопровода, который является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района.
В настоящее время строительные работы ведутся от хутора Веселый до города Крымска. Новый участок магистрального водовода, по оценке властей города, позволит стабилизировать подачу воды в черноморские города и сократить количество аварийных ситуаций.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 февраля заявил, что к концу 2021 года Троицкий групповой водопровод будет готов на 60%.
Модернизация ТГВ началась в 2020 году. На данном этапе уже ввели две новые ветки в Крымском районе протяженностью более 33 км. Завершающий этап модернизации – строительство более 28 км магистрального водовода от поселка Кабардинка до Неберджаевского водохранилища. Его планируют завершить в 2023 году.