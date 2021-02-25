Вениамин Кондратьев: к концу 2021 года готовность ТГВ составит 60%

К концу 2021 года Троицкий групповой водопровод (ТГВ, входит в состав ГУП КК «Кубаньводкомплекс», является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района) будет готов на 60%. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии ЗСК.

«В этом году построим еще 10 км Троицкого группового водопровода...В 2023 году получим уже не реконструированный, а фактически новый объект», – заявил глава региона.

Напомним, модернизация ТГВ началась в 2020 году. На данном этапе уже ввели две новые ветки в Крымском районе протяженностью более 33 км. Сейчас идет строительство 10-километрового участка. Завершающий этап модернизации – строительство более 28 км магистрального водовода от поселка Кабардинка до Неберджаевского водохранилища. Его планируют завершить в 2023 году.

Троицкий водопровод строится в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». На реконструкцию выделено порядка 4 млрд руб. из краевого бюджета.

Кроме того, по словам господина Кондратьева, в Темрюкском районе запланирована реконструкция Таманского водопровода. В 2021 году начнут строить 20-километровую ветку, которая обеспечит водой 20 тыс. жителей. Завершат работы в 2023 году.

Параллельно в сельских населенных пунктах, где наблюдается дефицит воды, реконструируют 22 водозаборные скважины.

Наталья Решетняк