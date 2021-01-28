Новый участок Троицкого группового водопровода построят к лету 2021 года

К лету 2021 года завершится строительство 11-километрового участка Троицкого группового водопровода (ТГВ, входит в состав ГУП КК «Кубаньводкомплекс», является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района). Об этом сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем Instagram.

В настоящее время строительные работы ведутся от хутора Веселый до города Крымска.

Новый участок магистрального водовода, по оценке властей, позволит стабилизировать подачу воды в черноморские города и сократить количество аварийных ситуаций.

Как писал "Ъ-Кубань", в мае 2020 года был введен в эксплуатацию 18-километровый участок ТГВ (от станицы Троицкой до хутора Веселого). В октябре на Троицком водозаборе провели капитальный ремонт четвертой по счету скважины глубиной 120 м. Также в планах строительство дополнительной магистральной водопроводной сети протяженностью 56 км. На реконструкцию Троицкого группового водопровода выделено порядка 4 млрд руб. из краевого бюджета.

Наталья Решетняк