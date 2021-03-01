Главные анонсы 1 марта

В Москву с визитом прибудет глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. На переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым особое внимание будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего визита президента Узбекистана. Об Узбекистане и его отношениях с миром

Россияне смогут прилетать в Грузию при отрицательном результате теста на коронавирус. Отметим, что прямого авиасообщения между Россией и Грузией по-прежнему нет. Подробнее

Во Франции суд вынесет решение по о коррупции в отношении бывшего президента страны Николя Саркози. По версии следствия, политик через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал помочь сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о прослушке, которую поставили на его телефон в рамках следствия по «делу Беттанкур». Прокуратура потребовала приговорить господина Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно.

Московская и Санкт-Петербургская биржи предоставят возможность брокерам и их клиентам торговать с 7:00. Подробнее

В Германии в онлайн-формате начнется Берлинский международный кинофестиваль. О программе конкурса

В Нове-Место (Чехия) начнется этап Кубка мира по биатлону.