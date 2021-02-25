Грузия встретит весенних туристов

Россияне стали активно интересоваться отдыхом в Грузии. После новостей об открытии границ число запросов по билетам в Тбилиси выросло на треть. Об этом “Ъ FM” сообщили в сервисе Aviasales. С 1 марта российские туристы смогут въехать в страну при наличии справки об отсутствии коронавируса, заявили грузинские власти. К понедельнику они обещают снять некоторые ограничения, в частности, на работу кафе и ресторанов. 8 марта заработают подъемники на горнолыжных курортах.

Однако пока добраться до Тбилиси можно только с пересадками, сообщил пиар-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис: «Грузия — это традиционно популярное направление для россиян. Причем это круглогодично интересная история: зимой — лыжи, летом — трекинг, круглый год вино. В общем, всем интересно в Грузии побывать. И именно поэтому после новости об открытии границ для всех привитых количество поисковых запросов по перелетам из Москвы в Тбилиси выросло на 35%. Но запросы — это еще не покупки, тем более что долететь в Грузию пока не очень просто. Прямых рейсов между нашими странами нет уже несколько лет в связи с очередными обострениями, поэтому пока летаем со стыковкой в Стамбуле. Варианты есть у Pegasus, турецкого лоукостера, и у Turkish Airlines».

Пока цены на перелеты нельзя назвать доступными для большинства туристов, говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян. Он считает, что большого турпотока в Грузию из России ожидать не стоит: «Первый вариант — лететь через Стамбул, дорога займет около шести часов и обойдется где-то в 34 тыс. руб. Второй вариант — через Армению, но пока цены выглядят сумасшедшими. Начальная цена билета — 78 тыс. руб., потому что придется покупать билеты разных авиакомпаний. Из Еревана есть прямой рейс авиакомпании Armenia, он почему-то стоит от 34 тыс. руб., и это, кстати, вызывает большие вопросы. До начала пандемии и закрытия границ в среднем перелет из Москвы в Тбилиси стоил 5-7 тыс. После введения ограничений он подскочил до 16-17 тыс. Дефицит регулярных рейсов, конечно, привел к тому, что в принципе вся авиаперевозка подорожала.

До приостановки авиасообщения в Грузию ездило большое количество россиян, цифра к 1 млн начала приближаться. А сейчас мы будем говорить о десятках тысяч туристов, не более».

Россияне составляли от 20% до 30% от всех туристов, которые приезжают в Грузию. Местный бизнес надеется, что благодаря открытию границ он сможет компенсировать убытки за время пандемии, сообщила “Ъ FM” владелица апартаментов Mama, I'm home в Тбилиси Анастасия Белоус. Однако сколько компаний сможет вернуться к работе, неизвестно, продолжает Белоус: «У меня даже нет сил испытать радость. Мне все еще кажется, что это какая-то шутка. Пандемия очень сильно ударила по нам, потому что внутреннего туризма в Грузии практически нет. Если в России даже с закрытыми границами кто-то куда-то выезжал, то люди, которые живут здесь, ездили на море, но это, конечно, капля в море.

Есть куча гостиниц, которые строились в кредит, я не знаю, что с этими людьми теперь, не знаю, кто сейчас откроется. Это касается и отелей, и ресторанов. В октябре все закрылось. Три месяца не работало вообще ничего, только продуктовые магазины и аптеки. Квартиры, которые сдавались здесь по 6 тыс. руб. в сутки, сейчас стоят на Airbnb по 2 тыс.

И российских туристов в Грузии ждут. Дорогие россияне, приезжайте, наконец-то!»

Как выяснил сервис «Яндекс.Путешествия», большинство россиян хочет в первую очередь поехать в Турцию, Таиланд, Италию, Испанию и Египет. При этом 60% рассчитывают, что уже в этом году границы с другими странами полностью откроются. Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин осторожен в оценках: «Прогнозы строить крайне сложно. Сейчас открыто более 20 стран, в рейтинге популярности, конечно, первое место занимает Турция. Также большим спросом пользуются Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, которые показывают рост более 60% из-за того, что другие страны закрыты. Открыта Куба, Танзания, Занзибар. Но делать прогнозы по открытию европейских направлений сложно. Даже тот же Кипр, который анонсировал открытие границ и возможность начала путешествий с 1 марта, пока перенес все на 1 апреля. Ну, время покажет».

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что некоторые европейские страны могут открыться для российских туристов осенью. Однако такой прогноз он считает «очень оптимистичным».

Александр Рассохин