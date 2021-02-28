Александр Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский опубликовал официальный ответ от губернатора Александра Беглова на предложение господина Вишневского отменить запрет на публичные мероприятия и их посещение. Губернатор сослался на главного санитарного врача страны и не поддержал обращение.

Копии письма и приложения депутат опубликовал на своей странице в Facebook. «Отменить запрет можно только если предложит главный санитарный врач по СПб — то есть, Башкетова. А она, видимо, пока не предлагает. Но это даже не самое примечательное. Оказывается, нельзя проводить публичные акции, где участники для безопасности себя и окружающих используют СИЗы, потому что по закону о публичных акциях участникам запрещается скрывать свои лица», — прокомментировал ответ губернатора господин Вишневский.

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