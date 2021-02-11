Депутаты хотят обсудить митинги

Оппозиционные депутаты петербургского парламента направили обращение в адрес спикера Вячеслава Макарова с требованием провести депутатские слушания по закону о митингах и его правоприменительной практике после городских акций протеста в поддержку Алексея Навального. Подписей нет только от ЛДПР и «Единой России». При этом лидер властной фракции Александр Тетердинко в эфире канала «78» выразил готовность проводить слушания, однако потом, по словам коллег, от позиции отказался, заявив, что его неверно поняли. Инициаторы обращения к спикеру рассчитывают на снятие «антиковидных» ограничений для митингов, прекращение необоснованной жестокости со стороны полицейских и отказ от практики задержания одиночных пикетчиков по книге учета совершенных правонарушений (КУСП).

Незадолго до отправки документа о необходимости диалога между властью и оппозицией по вопросам митингов говорили лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и уполномоченный по правам человека Александр Шишлов в эфире телеканала «78». Господин Тетердинко сказал, что он и его партия готовы обсуждать митинги и на парламентских слушаниях. «Но нашим коллегам из других партий иногда не нужно обсуждение, а нужен хайп»,— заявил депутат.

Теперь же его коллеги — представители Партии роста, «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ — подписали обращение к спикеру Вячеславу Макарову с требованием провести слушания. Однако, как утверждает один из инициаторов обращения, глава «Яблока» в парламенте Борис Вишневский, на совете фракций он не увидел одобрения стороны «Единой России» и ЛДПР. По его словам, господин Тетердинко сказал, что его неверно поняли.

Лидер единороссов Александр Тетердинко заявил, что не видел обращения коллег, но предлагает им работать в рамках существующей рабочей группы. «Мы готовы к диалогу, но пусть нам сначала скажут, какие инициативы они хотят внести. У нас при комитете по законодательстве есть рабочая группа по митингам, можно обсудить все вопросы в ее рамках или с ее помощью провести слушания»,— отмечает господин Тетердинко. Глава городского отделения ЛДПР не ответил “Ъ”.

В документе на имя спикера указано, что необходимо обсудить изменения в закон «О митингах, шествиях, пикетированиях», а также скорректировать правоприменительную практику. «Во-первых, надо снять существующие запреты на публичные акции, уменьшить расстояние между одиночными пикетчиками, снять запрет на акции на Дворцовой площади, Невском проспекте и Исаакиевской площади. Во-вторых, обязательно должен быть создан публичный реестр уведомлений об акциях и решений по ним. В его отсутствие нам постоянно приходят отказы, поскольку одновременно с оппозиционными возникают какие-то мероприятия в запрашиваемых нами местах. Что касается практики, то нужно прекратить доставление в полицию одиночных пикетчиков по доносам, а также в целом остановить необоснованные задержания даже на несогласованных акциях»,— говорит Борис Вишневский.

Ранее парламентарии уже заявляли о необходимости менять законодательство о митингах и даже создали рабочую группу, но та оказалась не готова на серьезные изменения. Из списка мест, где митинги априори запрещены, исключили только территории образовательных, медицинских и ряда других госучреждений. Более того, заседания группы проводились во время или после заседаний комитета по законодательству, отдельно депутатов не предупреждали об очередном мероприятии (см. “Ъ” от 08.11.2020).

Лидер фракции КПРФ, член рабочей группы по митингам Ольга Ходунова пояснила “Ъ”, что формат комиссии уже решил минимум вопросов, которые планировал, и изжил себя — нужно более широкое обсуждение. «Изменения не носили серьезного характера. Диалог между властями и народом должен вестись постоянно. Обсудить тему за круглым столом с учетом всех мнений, понять, что не работает в действующем законе,— вот зачем нужны слушания»,— отмечает парламентарий.

2 февраля фракция «Справедливая Россия» написала обращение на имя губернатора Александра Беглова о том, что антиковидные ограничения на митинги необходимо снять. Они считают, что правительством движет «желание ограничить конституционное право граждан на свободное выражение мнений», а не их безопасность (см. “Ъ” от 04.02.2021).

Олег Дилимбетов