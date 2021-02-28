В Сириусе в июне 2021 года откроют спортивный парк на берегу Черного моря

Образовательный центр «Сириус» в июне 2021 года откроет новый спортивный парк на берегу Черного моря. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» по направлению «Спорт» Дмитрий Савин.

По его словам, площадь парка составит 45 тыс. кв. м, его разобьют напротив малой ледовой арены «Шайба». Там оборудуют площадки для футбола, баскетбола, стритбола, пляжного волейбола, танцев, фитнеса, а также два бассейна и современные уличные тренажеры для кроссфита и воркаута. Также в парке разместят душевые, раздевалки, медпункт, амфитеатр и пространство для концертов, лекций и встреч.

«Это будет городской спортивный парк, открытый для всех жителей и гостей федеральной территории "Сириус"»,- подчеркнул Дмитрий Савин.

Он также добавил, что во время разработки парка, создатели учитывали опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее, в феврале 2021 года Фонд «Талант и успех» получил лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. Документ подтверждает право разрабатывать и испытывать на территории образовательного центра «Сириус» автоматические космические аппараты и электронику для них, проверять готовность к запуску в космос. На базе «Сириуса» создан полный цикл производства, который включает комплекс испытательного оборудования, мастерские по проектированию, изготовлению деталей и сборке аппаратов.

Алексей Белянин