Центр «Сириус» получил разрешение на космические испытания

Фонд «Талант и успех» получил лицензию Роскосмоса на космическую деятельность, сообщает пресс-служба образовательного центра «Сириус». Документ подтверждает право разрабатывать и испытывать автоматические космические аппараты и электронику для них, проверять готовность к запуску в космос.

«Право на космическую деятельность имеют всего несколько десятков образовательных учреждений в стране. Мы подтвердили, что у нас есть все необходимое для разработки спутников и электронных компонентов к ним, проведения испытаний аппаратов весом до 50 кг. В будущем мы планируем расширить лицензируемые виды космической деятельности», – сообщил руководитель лаборатории «Космические системы и дистанционное зондирование Земли фонда «Талант и успех» Иван Шеков.

На базе «Сириуса» создан полный цикл производства, который включает комплекс испытательного оборудования, мастерские по проектированию, изготовлению деталей и сборке аппаратов. На этом оборудовании под руководством специалистов лаборатории ученики профильных классов лицея «Сириус» выполнили первые испытания собственного искусственного спутника, запуск которого запланирован на конец 2021 года.

Ольга Логинова