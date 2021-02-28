РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Заявка на одобрение вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник Лайт» подана в России и еще нескольких странах, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Выход вакцины на рынок планируется в марте.

«"Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах своей однократной вакцины "Спутник Лайт"»,— говорится в сообщении. В каких именно странах поданы заявки на регистрацию, РФПИ не уточнил.

«Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Она была анонсирована в декабре 2020 года. По оценкам ее разработчиков, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт-вакцина» предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. 18 февраля 2021 года в Москве начались клинические испытания вакцины.

О вакцине — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" обрастает версиями».