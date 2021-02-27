Суд отправил под домашний арест фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест до 23 апреля двух сотрудников исправительной колонии №1, задержанных по делу об избиении заключенных. Следствие ходатайствовало о заключении Александра Семенова и Ивана Коковина под стражу.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение десяти суток с момента задержания»,— рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

Уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении двух сотрудников ярославского УФСИН возбудили после публикации в «Новой газете» новых видеозаписей издевательств над заключенными. В восьмом и девятом видео о пытках в ИК-1 продемонстрировано, как сотрудники УФСИН жестоко избивают двух человек. Один из них, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, позднее умер, второй, чьего имени издание не называет, вскоре вышел на свободу.

О последствиях пыток в ярославской колонии — в материалах “Ъ”.