Зеленский продлил срок отстранения главы Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого с 28 февраля на один месяц. В конце декабря он отстранил судью на два месяца «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса».

Александр Тупицкий вошел в состав Конституционного суда Украины в мае 2013 года по квоте президента Виктора Януковича. Он возглавил КС Украины в сентябре 2019 года, в 2018–2019 годах господин Тупицкий был заместителем председателя.

Решение отстранить главу Конституционного суда было принято по ходатайству офиса генерального прокурора. В октябре Государственное бюро расследований Украины начало проверку в отношении Александра Тупицкого по факту госизмены из-за земельной сделки в Крыму в 2018 году. Также сообщалось, что глава КС подозревается в подкупе свидетеля и принуждении его к даче ложных показаний. Конституционный суд Украины счел отстранение неконституционным.

В октябре Владимир Зеленский также предложил Верховной раде прекратить полномочия конституционных судей. Поводом стало решение суда о признании ряда норм закона «О предотвращении коррупции» неконституционными. В частности, судьи назвали незаконным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Господин Тупицкий назвал предложение господина Зеленским конституционным переворотом.

О противостоянии президента Украины и главы КСУ читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский развернулся в полный роспуск».