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Конституционный суд счел неконституционным указ Зеленского об отстранении главы суда

Конституционный суд Украины (КСУ) счел неконституционным указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи главы суда Александра Тупицкого. В суде заявили, что основной закон страны не наделяет президента правом отстранять от должности судью КСУ, а конституция не предусматривает возможности его отстранения.

«Президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания… Конституции Украины»,— говорится в заявлении суда.

В КСУ подчеркнули, что судья обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности, а указ президента назвали «юридически ничтожным». В документе также говорится об уголовной ответственности «за вмешательство в деятельность государственного деятеля… и вмешательство в деятельность судебных органов».

Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении господина Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса». Ранее в октябре Государственное бюро расследований Украины начало проверку Александра Тупицкого по факту госизмены. По версии следствия, в 2018 году он заключил земельную сделку в Крыму с должностными лицами России. 28 декабря «Интерфакс» сообщил, что глава КС подозревается в подкупе свидетеля и принуждении его к даче ложных показаний.

В ноябре Владимир Зеленский заявил, что решение КСУ об отмене уголовного наказания за недостоверное декларирование было сделано в интересах старых элит. По его словам, некоторые из олигархов готовили заговор против страны и лично президента. После этого он призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о роспуске КСУ. Глава КСУ Александр Тупицкий в ответ заявил, что действия президента «имеют признаки конституционного переворота».

О противостоянии президента Украины и главы КСУ читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский развернулся в полный роспуск».

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