У украинцев поищут второе гражданство

В течение двух месяцев правительство Украины разработает механизм по выявлению двойного или множественного гражданства. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Пока что он посоветовал всем украинцам на выборных должностях выйти из «какого-либо другого гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем». По итогам заседания господин Данилов также объявил о введении санкций в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и еще девяти человек.

О проведении внеочередного заседания СНБО стало известно накануне — как сообщили в пресс-службе президента, оно пройдет «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». По итогам совещания пресс-конференцию для журналистов провел секретарь СНБО Алексей Данилов. Он объявил, что в течение двух месяцев кабинет министров подготовит механизм, который позволит урегулировать проблему двойного гражданства и выявлять второе или множественное гражданство у граждан Украины, в частности если они претендуют на выборные или высокие руководящие должности.

«Мы понимаем, что мир бурный. Сегодня с учетом того, что у России есть возможность выдавать свои бумажки по любому запросу граждан, которые раньше проживали в Советском Союзе, и чтобы не поддаваться ситуации, которая у нас была во времена (экс-президента Виктора.— “Ъ”) Януковича, будут созданы соответствующие инструменты для контроля над этими вещами»,— объяснил господин Данилов необходимость такого шага.

«Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, имеют ли они двойное или множественное гражданство»,— пообещал господин Данилов.

При этом он посоветовал «всем господам, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные должности» «в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности». В пример он привел бывшего главу Днепропетровской области бизнесмена Игоря Коломойского: теперь он, по словам господина Данилова, не сможет занимать выборную должность, не отказавшись от других гражданств (Израиля и Кипра).

Впрочем, крест на политической карьере обладателям нескольких гражданств ставить рано. «Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него»,— пояснил секретарь СНБО, оговорившись, что в целом Украина все же двигается к «цивилизованным странам», которые разрешают двойное гражданство.

Неделей ранее, на предыдущем заседании, СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых оказались и граждане Украины. Одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — Виктора Медведчука — вместе с супругой Оксаной Марченко обвинили в «финансировании терроризма». До того, в начале февраля, под санкции на пять лет попал депутат Верховной рады от ОПЗЖ Тарас Козак; его активы — телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK — были заблокированы. Позднее ограничительные меры были введены и против его гражданской жены Натальи Лавренюк.

В этот раз круг лиц, попавших под санкции, также расширился.

«Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идет о десяти гражданах»,— объявил секретарь СНБО.

Под санкции попали экс-министр внутренних дел страны Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и еще восемь офицеров, занимавших высокие посты при президенте Викторе Януковиче. Впрочем, имущество Виталия Захарченко и без того уже арестовано — соответствующее решение накануне принял Печерский районный суд Киева в рамках рассмотрения дела об отмывании средств. Фигурантов санкционного списка также лишили «всех госнаград и званий Украины».

Наконец, на заседании в закрытом режиме был рассмотрен проект «Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь». Дата рассмотрения была выбрана неслучайно: в 2020 году президент Владимир Зеленский объявил 26 февраля Днем сопротивления оккупации. В эту пятницу он подписал указ о «мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова». Одной из наиболее ярких мер по замыслу Киева должно стать проведение первого саммита так называемой Крымской платформы — международного формата с участием Украины и других стран (пока точно неизвестно каких), которые поддерживают возвращение Крыма в состав Украины. Инаугурационный саммит платформы должен пройти в Киеве в конце августа этого года.

Галина Дудина, Марина Коваленко