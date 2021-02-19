От украинских санкций не скрыться и украинцам

Власти Украины нанесли удар по пророссийским политическим силам в республике. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) объявил о введении санкций в отношении гражданина Украины, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк — гражданская супруга депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, санкции против которого ранее привели к закрытию в стране трех телеканалов, обвиняются в финансировании терроризма и могут попасть в тюрьму на 12 лет. В ОПЗЖ назвали решение «актом политических репрессий» и пообещали сделать все, чтобы довести процесс импичмента президента Владимира Зеленского до конца.

Решение СНБО Украины ввести санкции в отношении председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является не только гражданином Украины, но и депутатом Верховной рады, прозвучало в пятницу вечером. О новости стало известно в ходе брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова по итогам заседания совета. Господин Данилов объявил, что Киев вводит санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Среди них — Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, которые попали под ограничения по причине «финансирования терроризма» (ст. 258-5 УК Украины). Отметим, что, согласно украинскому законодательству, это единственное условие, которое позволяет вводить санкции против граждан страны.

Санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и компаниям. В частности, речь идет о запрете распоряжаться им и отчуждать.

При этом было принято решение «вернуть государству» компанию «ПрикарпадЗападТранс», владение которой приписывалось господину Медведчуку. Эта компания эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара—Западное направление» протяженностью около 800 км. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.

Но это не единственное наказание, которое может последовать. Алексей Данилов также отметил, что СНБО ведет расследование по статье о финансировании терроризма. Максимальное наказание в рамках этой статьи — лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В черном списке СНБО также оказалась еще одна украинка — Наталья Лавренюк, которая живет в гражданском браке с депутатом от ОПЗЖ Тарасом Козаком. Она тоже попала под санкции за «финансирование терроризма».

Остальные лица, оказавшиеся в черном списке,— граждане РФ. Это бизнесмены, владеющие или руководящие компаниями по поставкам энергоресурсов в Ростовской области. Среди них, в частности, руководитель «Дон-Экспорта» Константин Вацковский, а также директор ООО «Торговый дом "Донские угли"» Сергей Лисогор.

По словам Алексея Данилова, под санкции также попали компании, зарегистрированные на территории РФ, Молдавии и некоторых других стран.

Ограничения введены в том числе в отношении пяти самолетов, которые летали по маршруту Киев—Москва. Украина, напомним, прекратила прямое авиасообщение с РФ в октябре 2015 года, а спустя четыре года запретила также и чартерные полеты, сделав исключение лишь для рейсов миссии международных организаций.

Отметим, что заседание СНБО в целом стало сенсационным еще до того, как оно началось. Слухи о том, что в отношении Виктора Медведчука могут ввести санкции, циркулировали в СМИ последние несколько недель, а в преддверии заседания совета лишь усилились. Поводом для них послужили слова Алексея Данилова о том, что он не исключает такой вариант. И особой убедительности заявлению добавил тот факт, что за несколько дней до этого власти уже пошли в наступление на соратника господина Медведчука Тараса Козака, в результате чего на Украине прекратили вещание три оппозиционных канала.

В четверг вечером, однако, слухи о судьбе господина Медведчука перекрыло заявление экс-президента Украины Петра Порошенко. В прямом эфире на своей странице в Facebook бывший лидер Украины сообщил, что он купил телеканал «Прямой» (который и так ассоциировали с его собственностью). По словам господина Порошенко, он сделал это после звонка формального владельца канала Владимира Макеенко, который выразил опасения, что против него готовят санкции. «Макеенко позвонил мне сегодня утром. Сказал, что нужно приложить совместные усилия, чтобы защитить канал»,— поделился Петр Порошенко.

«Два часа назад мы подписали сделку (о продаже "Прямого".— “Ъ”), я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность»,— посетовал бывший лидер Украины.

В офисе президента Владимира Зеленского в пятницу утром поспешили развеять опасения господина Порошенко. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила «Интерфакс-Украина», что СНБО не поднимал вопрос о санкциях против телеканала. При этом она напомнила, что каналы Тараса Козака были закрыты из-за «доказательств финансирования со стороны государства-агрессора и связанности их владельца с террористическими организациями». «Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны»,— добавила при этом госпожа Мендель. Впрочем, телевидения новые санкции так или иначе коснутся, но не «Прямого», а канала «1+1», долей акций которого владеет Оксана Марченко.

В партии ОПЗЖ заявили, что расценивают происшедшее как «акт политических репрессий», а также пообещали сделать все, чтобы довести инициированный ранее процесс импичмента президента Владимира Зеленского до конца.

«Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами»,— сказал в эфире YouTube-канала «112 Украина» депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

В Москве также уже раскритиковали действия украинских властей. Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «РИА Новости», что считает решение «неприкрытой, незаконной, внесудебной репрессией».

Марина Коваленко