Украина оказалась в одной подписи от народовластия

Президент Украины Владимир Зеленский приблизился к выполнению одного из главных пунктов своей предвыборной программы. Речь идет о принятии закона «О народовластии через всеукраинский референдум», который в среду подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков. В команде президента заверяют: «украинцы получили реальный механизм влияния» на решения в стране. Однако оппозиция считает закон «имитацией народовластия» и механизмом, дающим возможность принимать решения в обход парламента.

«Если общество что-то поддерживает, а политики против — значит, у политиков что-то хотят забрать. Для некоторых это катастрофа, потому что теперь важные решения смогут принимать не они, а все граждане Украины на референдуме. Мы это обещали — мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям» — так ранее высказался Владимир Зеленский, комментируя принятие Верховной радой закона «О народовластии через всеукраинский референдум». В среду документ утвердил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, и теперь закон направлен на подпись президенту. В ходе предвыборной кампании 2019 года господин Зеленский обещал, что законопроект «О народовластии» станет первым, который он внесет в Верховную раду, но только на подготовку документа ушло около 12 месяцев.

Два последних года Украина жила при фактическом отсутствии законодательства, позволяющего провести в стране референдум. Вернее, сам закон «О всеукраинском референдуме» существовал. Его приняли еще при президенте Викторе Януковиче, но в апреле 2018 года Конституционный суд признал документ неконституционным, сославшись на то, что была нарушена процедура его принятия.

Новый 225-страничный закон детально описывает процедуры проведения референдумов и их правовой статус.

Отмечено, что инициировать голосование может группа из 300 человек. Предусматривается, что на референдум должны выноситься «вопросы общегосударственного значения». Граждан могут попросить дать оценку планам по «изменению территории республики» или, например, по реформе того или иного закона. Кроме того, именно по итогам всенародного голосования должны будут приниматься решения о внесении изменений в конституцию.

На референдум нельзя выносить вопросы, которые «противоречат положениям конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права»; относятся к законопроектам, касающимся налогов, бюджета и амнистии; находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда; направлены на «ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды».

В разговоре с “Ъ” украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, ссылаясь на объяснения юристов офиса президента, пояснил: в пункте об «изменении территории Украины» речь идет лишь о территориальном делении внутри страны и возможности создания свободных экономических зон.

В списке ограничений же говорится именно о «территориальной целостности».

Есть и ряд других барьеров. Чтобы объявить референдум, необходимо за 60 дней собрать подписи не менее 3 млн граждан, имеющих право голоса.

Проводить голосование при этом разрешается не более чем раз в год и только начиная с 2022 года. При этом на голосование может выноситься только один вопрос, предусматривающий четкий ответ «да» или «нет». Предмет референдума также должен иметь юридическое обоснование и соответствующее заключение Конституционного суда. Кроме того, голосование не может проводиться одновременно с общенациональными или местными выборами. Кстати, его проведение на исключительно местном уровне тоже не предусматривается. Отдельная проблема — финансирование: как ранее сообщил Дмитрий Разумков, на организацию референдума потребуется около 2 млрд гривен (5,29 млрд руб.).

В оценках закона депутаты Верховной рады разделились. Первый зампред парламента от «Слуги народа» Руслан Стефанчук посчитал, что описанные ограничения — это плюс. «Мы сформировали тот механизм, который сегодня является абсолютно реальным»,— ранее отметил он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», добавив, что «украинцы получили реальный механизм влияния». По словам депутата, референдум — «не бесплатная игрушка», а значит, потенциальные организаторы голосований задумаются, «стоит ли их (средства.— “Ъ”) потратить на какой-то хайповый вопрос или все-таки задавать вопросы, которые решают будущее страны».

Нашлось у закона и немало критиков. «Законопроект о народовластии через референдум является фикцией — процедура его проведения настолько затруднена, что провести его в действительности практически невозможно»,— написал ранее в Facebook сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. В частности, он сослался на то, что собранные 3 млн подписей сначала должны пройти проверку в ЦИКе, а окончательное слово о том, объявлять ли референдум, затем останется за президентом. Похожее мнение выразила и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, провести референдум по описанным процедурам «нереалистично» и новый закон — лишь «имитация народовластия».

Член фракции «Голос» Сергей Рахманин при принятии законопроекта во втором чтении возмущался тем, что власти создали возможность принимать решения «в обход парламента с помощью манипулятивных референдумов». «Мы фактически предоставляем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку»,— резюмировал он. И выразил опасение, что референдум могут использовать, чтобы узаконить «особый статус Донбасса».

Круг возможных идей для референдума еще в прошлом году обрисовал сам Владимир Зеленский — он сделал это в рамках проведенного в день местных выборов всенародного опроса (см. “Ъ” от 23 октября 2020 года). Пять заданных тогда вопросов касались легализации медицинского каннабиса, сокращения числа депутатов Верховной рады, ужесточения борьбы с коррупцией, создания зоны свободной торговли в Донбассе и вынесения темы соблюдения Будапештского меморандума на международный уровень. Четыре инициативы господина Зеленского были одобрены с большим отрывом, и лишь по вопросу о Донбассе разница между «да» и «нет» оказалась в пределах статистической погрешности. Но то голосование юридически обязывающего статуса не имело и иметь (в связи с отсутствием тогда действующего закона о референдуме) не могло.

Дмитрий Раимов в беседе с “Ъ” дал понять, что большинство вопросов из всенародного опроса, скорее всего, будет вынесено на референдумы.

При этом политтехнолог отметил: Владимир Зеленский, который планирует пойти на второй президентский срок, пытается приучить молодое поколение голосовать в электронном режиме (такая возможность в законе «О народовластии» предусмотрена). Таким образом больше молодежи сможет поддержать господина Зеленского на следующих президентских выборах. «Я бы сказал, что эта цель — центральная. Старая политическая элита остается у власти благодаря тому, что за ее представителей голосуют люди более пожилого возраста,— отметил собеседник “Ъ”.— Многие политтехнологи, мои коллеги, пытались привести молодежь на избирательные участки разными способами, но все эти попытки не срабатывали».

Марина Коваленко