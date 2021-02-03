Ущерб от коррупции на Кубани в 2020 году достиг 25 млн рублей

Общий ущерб от коррупционных преступлений в Краснодарском крае в 2020 году составил 25 млн руб. Об этом сообщает ТАСС на данные прокуратуры региона.

По словам прокурора Кубани Сергея Табельского, коррупционные преступления стали причиной снятия с должности 30 чиновников в прошлом году.

Всего в прошлом году было выявлено более 7 тыс. нарушений, связанных с коррупцией. Для организации уголовного преследования в следственные органы направили 87 материалов в отношении коррупционеров.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря Сергей Табельский сообщил, что Средний размер взятки в Краснодарском крае в 2020 году составил 1,4 млн руб., увеличившись за год в два раза. По его словам, максимальный размер выявленной взятки в текущем году составил 9 млн руб.: эти деньги получил замглавы Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» при приемке работ по госконтракту на расчистку лиманов на территории Темрюкского района.

Он также сообщил, что всего в 2020 году в регионе выявили более 1 тыс. преступлений коррупционной направленности. Из них свыше 400 были совершены в крупном и особо крупном размере. Кроме того, 23 преступления совершили лица, обладающие специальным правовым статусом.

Следственное управление Кубани также в декабре сообщало, что с начала 2020 года было возбуждено 348 уголовных дел по фактам коррупционных преступлений. Всего находилось в производстве 502 уголовных дела, окончено — 217, из них 197 направлено в суд.

Алексей Белянин