С полями поступают неплодородно

Посевная кампания в целом ряде регионов может столкнуться с проблемами. Минсельхоз начал получать от аграриев жалобы на нехватку в свободной продаже минеральных удобрений и о росте цен на химию. Производители удобрений поясняют, что министерство недавно повысило объем заявок на этот год с 3,8 млн до 4,5 млн тонн, а вопросы могут быть только у тех, кто «не контрактовался заблаговременно» и пытается закупить удобрения прямо накануне сева. Эксперты отмечают, что пока проблема не носит общероссийского масштаба, но допускают ее усугубление. В ситуацию уже обещала вмешаться ФАС.

Как выяснил “Ъ”, сельхозпроизводители ряда регионов, включая Красноярский край, Амурскую, Тульскую, Челябинскую области и Карачаево-Черкесию, не могут закупить минеральные удобрения. Проблема обсуждалась на совещании у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова 11 февраля, рассказал “Ъ” участник встречи. По его словам, поставщики отказывают фермерам в заключении контрактов на март, ссылаясь на то, что производители удобрений не подтверждают объемы и цены. В результате в Амурской области не хватает около 66% из запланированных к покупке удобрений, в Красноярском крае — примерно 25%, уточняет собеседник “Ъ”.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский подтвердил существование проблемы. По его словам, на фоне роста стоимости удобрений производители и поставщики не готовы продавать товар по ценам конца 2020 года, которые на 20–40% ниже текущих уровней. Нестабильность на рынке удобрений отмечают и в агрохолдинге «АФГ Националь». Там добавили, что ожидают ответы на запросы по наличию объемов, а также по актуальным ценам в марте и последующих месяцах.

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) закупил удобрения заранее, до повышения цен, сообщил гендиректор Андрей Недужко. Но и он говорит о том, что на рынке «есть определенный дефицит».

В Минсельхозе подтвердили “Ъ” получение обращений регионов и отраслевых союзов по вопросам повышения цен, а также отсутствия удобрений в свободной реализации: «Это вызывает серьезное беспокойство в преддверии весенних полевых работ». По словам господина Злочевского, нехватка удобрений может привести к снижению урожая зерновых.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) поясняют, что при планировании поставок на весенний сев исходили из потребности в объеме 3,8 млн тонн и только 11 февраля получили от Минсельхоза уведомление о ее росте до 4,5 млн тонн.

В РАПУ подчеркнули, что дополнительный спрос будет полностью удовлетворен, «поставки минудобрений в регионы продолжаются и дефицита не предвидится». По данным ассоциации, вопросы возникли у тех аграриев, которые не контрактовались заблаговременно и пытаются закупить удобрения накануне сева, причем с доставкой в течение двух оставшихся недель февраля.

Весь объем, необходимый Амурской области, уточнили в РАПУ, может быть доставлен в регион в марте. В Красноярском крае, заверили в ассоциации, объем срочных заявок, поступивших в последний момент,— не более 5% от уже обеспеченной потребности.

Относительно роста цен в РАПУ пояснили, что с февраля 2019 года по февраль 2020 года минеральные удобрения подешевели на 40% и сейчас «идет восстановительный рост, который ниже динамики экспортных цен на российскую продукцию».

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сомневается, что проблема критична в масштабах страны, рекордно высокие цены на зерновые и масличные в первой половине сезона позволили большинству сельхозпроизводителей законтрактовать удобрения заранее.

Но директор «Совэкона» Андрей Сизов подчеркивает, что рост цен на удобрения, семена и средства защиты растений происходит во всем мире и в России тенденция будет более выраженной из-за девальвации рубля. При этом доходность сельхозпроизводителей ограничена экспортными пошлинами на зерно, поэтому сложности с обеспечением средствами производства могут обостриться во второй половине 2021 года, полагает он. В ФАС заявили “Ъ”, что проведут проверку наличия необоснованного повышения цен на минеральные удобрения.

Алексей Полухин, Ольга Мордюшенко