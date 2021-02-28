Активный гражданин сносит памятники

Смерть Джорджа Флойда в мае прошлого года стала катализатором борьбы не только за права чернокожих граждан, но и с памятниками тем, кто хоть как-то причастен к притеснениям чернокожего населения. Как следует из доклада НКО Southern Poverty Law Center, с момента гибели афроамериканца от рук полицейских и до конца года в стране были уничтожены 168 памятников, упоминаний и символов конфедератов.

В США рекордными темпами идет борьба с памятниками и другим наследием Конфедерации — 13 южных рабовладельческих штатов, вышедших из состава США в середине XIX века, но потерпевших поражение в Гражданской войне 1861–1865 годов. В конце февраля некоммерческая организация Southern Poverty Law Center (SPLC) выпустила доклад, посвященный борьбе с символами памяти Конфедерации. Под ними авторы исследования понимают памятники, статуи, флаги или упоминания в названиях учреждений. Однако учет этот ведется вовсе не в интересах их защиты.

Организация SPLC появилась в 2015 году, после того как 21-летний Дилан Руф устроил бойню в методистской епископальной церкви города Чарльстон (Южная Каролина), расстреляв девять чернокожих прихожан. В соцсетях он размещал множество фотографий с неонацистской символикой и флагом КША — Конфедеративных Штатов Америки. С тех пор SPLC отслеживает судьбу символов конфедератов в стране и рассказывает, когда очередной из них оказывается вычеркнутым из истории.

Согласно данным центра, в 2020 году были ликвидированы 168 символов памяти о героях Конфедерации, включая 94 памятника. Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Борьба с наследием Конфедерации продолжается уже многие десятилетия. Движение Black Lives Matter сформировалось как раз в 2015 году, после событий в Чарльстоне. Тогда аббревиатура BLM начала появляться на памятниках конфедератам. Но истинным катализатором войны с памятниками стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сухая статистика от SPLC: с 1 января по 25 мая 2020 года в США был уничтожен один символ конфедератов. После 25 мая и до конца 2020 года — 167.

«2020 год стал переломным годом для движения против символов Конфедерации. За семь месяцев из общественных мест было изъято больше символов ненависти, чем за предыдущие четыре года вместе взятые»,— говорит глава SPLC Лесия Брукс. Впрочем, он тут же отмечает, что в стране еще остаются более 2100 символов конфедератов, 704 из которых — памятники.

«Эти бесчеловечные символы боли и угнетения продолжают служить фоном для важных правительственных зданий, залов правосудия, общественных парков и военных объектов США, включая десять баз, названных в честь лидеров Конфедерации по всему Югу»,— сетует госпожа Брукс.

Активнее остальных расправляются с наследием конфедератов жители Виргинии — в прошлом году тут стало на 71 символ Конфедерации меньше. На втором месте по итогам 2020 года оказалась Северная Каролина, где были уничтожены или заменены 24 символа. А третью строчку делят Алабама и Техас — по 12 зачтенных SPLC баллов.

Вот лишь несколько памятников, уничтоженных в прошлом году. В Александрии (штат Виргиния) 2 июня была демонтирована 131-летняя статуя в память о солдатах Конфедерации; 10 июня протестующие в Ричмонде (тот же штат Виргиния) опрокинули статую Джефферсона Дэвиса — первого и единственного президента КША, и осквернили другие мемориалы Конфедерации; там же активисты смогли добиться демонтажа 12-тонного монумента, установленного в честь генерала Роберта Ли — главнокомандующего армией южан. Наконец, 13 июня статую Дэвиса убрали из ротонды Капитолия Кентукки. Впрочем, не всегда за исчезновение памятников конфедератам ответственны активисты: в августе 105-летняя статуя в Лейк-Чарльзе (Луизиана) упала из-за урагана «Лаура».

Притеснениям подвергается и флаг Конфедерации — его запретили вывешивать на гонках NASCAR и на военных базах. Власти Миссисипи решили, что больше не будут использовать на флаге своего штата символ конфедератов, а в Северной Каролине запретили автомобильные номерные знаки с изображением флага.

Ларри Макклуни-младший, главнокомандующий «Сынов ветеранов Конфедерации» (некоммерческая и благотворительная организация, объединяющая потомков ветеранов армии конфедератов) считает такое отношение к памятникам конфедератов и риторику SPLC несправедливой: «То есть вы хотите сказать, что война велась и была только одна сторона? — цитирует господина Макклуни The New York Times.— Мы пытаемся очистить или вычистить американскую историю?»

Достается от активистов BLM не только конфедератам. Например, в Орегоне (штат Портленд) в прошлом году убрали статую третьего президента США Томаса Джефферсона, одного из авторов Декларации независимости. А все потому, что он был рабовладельцем. Недовольство у чернокожего населения вызывал даже памятник Аврааму Линкольну в Бостоне (штат Массачусетс), где он изображен вместе с освобожденным рабом. Памятник задумывался как символ победы над рабством, но многим гражданам штата в нем видится лишь, как чернокожий человек со сломанными оковами стоит на коленях перед белым президентом.

Кирилл Сарханянц