Власти Кубани продлили режим повышенной готовности до 14 марта

Вениамин Кондратьев подписал очередной приказ о продлении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции еще на две недели, до 14 марта.

При этом сохраняется обязательный масочный режим, жители и гости региона должны социальную дистанцию 1,5 м, использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте, на вокзалах, парковках, в торговых центрах, объектов бутового обслуживания и других местах скопления людей. Пожилым гражданам в возрасте старше 65 лет, а также другим категориям граждан из групп риска (имеющих болезни органов дыхания, диабет, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания) рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Продлен запрет на проведение развлекательных и культурных мероприятий в помещении с очным участием людей за исключением специально оговоренных в постановлении случаев. Максимальное количество участников деловых мероприятий - 100 человек.

Ольга Логинова