Петербургский общепит получит 150 млн рублей в виде залоговых займов

Совет Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса решил направить ранее полученные по распоряжению губернатора Александра Беглова средства на поддержку петербургского общепита. Суммарная помощь составит 150 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Ранее Александр Беглов распорядился направить 150 млн рублей на докапитализацию Фонда, которые сам Фонд затем решил направить на поддержку пострадавшей в пандемию COVID-19 отрасли общественного питания. Деньги будут выдаваться в виде беззалоговых займов. На поддержку смогут рассчитывать только предприятия общепита, имеющих право на реализацию подакцизных товаров.

До конца 2021 года общий объем выданных предприятиям беззалоговых займов составит до 500 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об уменьшении оборота петербургского общепита на 30% в 2020 году.