Украина запускает «Крымскую платформу»

Владимир Зеленский подписал указ о «деоккупации и реинтеграции Крыма». Президент Украины также поручил запустить «Крымскую платформу», с ее помощью власти страны пытаются координировать международные усилия на этом направлении. Параллельно с этим в Евросоюзе и на Украине обеспокоены возможным нарушением прав крымских татар. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это «выдумкой».

На прошлой неделе украинские власти ввели санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его обвиняют в финансировании терроризма и незаконных товарных поставках с территории непризнанной Луганской народной республики.

Все это говорит о том, что команда Зеленского пытается изменить подход к отношениям с Россией, рассказал “Ъ FM” доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Длигач: «То, что делает сейчас команда Зеленского, доказывает в первую очередь обществу на Украине, что это не пророссийский президент, а президент, который будет отстаивать интересы Украины.

То есть формат попыток урегулирования между Россией и Украиной будет меняться, так как минские соглашения, альтернативы которым на текущий момент не видно и по факту нет, не работают в интересах Украины и не работают в интересах мира, поскольку военные столкновения продолжаются.

Соответственно, Украина рассчитывает на изменение этого формата, на более активную роль Соединенных Штатов Америки и других арбитров, которые могли бы выступить гарантами безопасности и восстановления территориальной целостности страны.

Очевидно, это усиление или развитие “нормандского формата” или другие соглашения, которые возможны».

Президент Джо Байден заявил, что США вместе с Украиной будут «противостоять агрессивным действиями России». Отказ от старых договоренностей между Россией и Украиной приведет к непредсказуемым последствиям и, в частности, грозит военным обострением в Донбассе, считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин: «Указ Зеленского о Крыме сам по себе ничего не значит, потому что мы понимаем, что только при каком-то катастрофическом стечении обстоятельств Крым в обозримом будущем может оказаться в составе Украины.

Гораздо более опасна в перспективе обстановка вокруг Донбасса, потому что там действительно ситуация напряженная, есть основания подумать, каковы же дальнейшим планы украинской власти не в отношении Крыма, Крым они сейчас штурмовать не будут, а в отношении Донбасса, возможно, в отношении наших двусторонних отношений.

Потому что то, что в последнее время осуществляет команда Зеленского, — это абсолютно четкий сигнал Москве, что все договоренности, существовавшие до сих пор, в том числе неформальные, больше неактуальны.





До этого было некое понимание: Россия продолжала поставки нефтепродуктов на Украину, трубу, как считают украинские власти, контролировали структуры, связанные с Медведчуком, а Киев закрывал глаза, что с помощью этого финансируется партия Медведчука. То есть эта система сдержек и противовесов была за две недели сметена командой Зеленского. Очевидно, отношения прежними не останутся».

В министерстве иностранных дел Германии, которая входит в «нормандскую четверку», вновь призвали выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об их безальтернативности регулярно заявляют и в Кремле.

Сергей Гусев