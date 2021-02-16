«Ситуация представляется почти безнадежной»

Шестую годовщину подписания минских соглашений по Донбассу противоборствующие стороны отметили новыми обстрелами и обвинениями друг друга в нагнетании обстановки. По мнению обозревателя “Ъ” Максима Юсина, минский процесс находится сейчас в состоянии клинической смерти, и шансы на мирное политическое урегулирование уменьшаются с каждым днем.

Очередная, шестая годовщина подписания минских соглашений в Донбассе получилась отнюдь не праздничной. Обе стороны сообщают о новых обстрелах. Не настраивают на оптимистический лад и заявления, звучащие в последние дни из столиц государств, лидеры которых заключили мирные договоренности в феврале 2015 года. Если раньше в Париже, Берлине и даже в Киеве говорили о безальтернативности подписанных документов, о необходимости их выполнять, то сегодня никто из участников «минского квартета» не произносит даже этих ритуальных, банальных, ни к чему не обязывающих фраз.

Для всех очевидно, что минский процесс зашел в тупик и что позиции Киева и Москвы, без которых не может быть никакого урегулирования, диаметрально противоположны. Главная проблема в том, что украинские власти не хотят выполнять минские соглашения в том виде, в каком они были заключены, и настаивают на изменениях, причем принципиальных. Основное условие украинцев — поменять очередность пунктов, прописанных в минских договоренностях. Так, чтобы вначале Киев восстановил контроль над государственной границей, а только потом на территории нынешних ДНР и ЛНР состоялись выборы.

Для Москвы этот пункт категорически неприемлем. Позиция Кремля остается неизменной: минские соглашения должны выполняться в том виде, в каком были подписаны. Редактировать их, менять очередность недопустимо. В этих условиях, естественно, нет никакого смысла проводить новый саммит «четверки», к чему на днях вновь призвал Владимир Зеленский. Вначале, как убеждены в Кремле, президент Украины должен выполнить те обязательства, которые взял на себя на последнем саммите в Париже в декабре 2019 года, но так и не выполнил.

Еще одним раздражителем стали последние действия и заявления украинского руководства, не оставляющие сомнений: никакого особого статуса «мятежным районам» Киев предоставлять не собирается. После их гипотетического воссоединения с Украиной там будут действовать в неизменном виде все украинские законы, в том числе в области языка и образования, реализация которых сопровождается бесконечными скандалами и обвинениями в нарушении прав русскоязычных граждан.

В общем, ситуация представляется почти безнадежной и все более опасной. Тревогу вызывают постоянные намеки Киева на то, что, если не удастся выполнить минские соглашения, Украина будет готова перейти к «плану Б». Что это за «план Б», можно судить по косвенным признакам: недавно линию разграничения посетили 20 турецких офицеров, изучавших потенциальный театр военных действий. Кроме того, Украина приобретает партию турецких беспилотников Bayraktar, хорошо зарекомендовавших себя в ходе прошлогодней войны за Нагорный Карабах. Идеи о том, что неплохо было бы повторить азербайджанский блицкриг, силой решить проблему сепаратизма, все чаще звучат из уст украинских депутатов и чиновников.

Впрочем, тем украинцам, кто склоняется к силовому сценарию и верит в легкую победу, стоило бы все-таки учитывать, что за Карабахом стояла Армения, а за Донецком и Луганском — Россия, обладающая неизмеримо более серьезным потенциалом. И к тому же, как можно судить по последним заявлениям на тему Донбасса, в Москве готовы к любому сценарию, в том числе силовому, если Киев попытается выполнить свой «план Б».

Углубляющийся конфликт с США и Европой в данном случае не только не остановит сторонников жесткой линии в Кремле, но и, напротив, придаст им еще больше решимости.

А новые западные санкции, которые представляются практически неизбежными, лишь укрепят ощущение, что терять уже нечего, что уступки бессмысленны, что больше отступать нельзя, что Москву все равно будут пытаться дожать и добить, что бы она ни делала.

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А значит, надо отвечать ударом на удар. И в том, что касается главного раздражителя, а к тому же еще и провокатора — Киева — можно не особо себя сдерживать. Тем более что президент Путин недавно пообещал, что Москва Донбасс не бросит. Видимо, в Кремле считают, что патриотическую часть электората этот лозунг сегодня может сплотить так же, как присоединение Крыма в 2014 году.