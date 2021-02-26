«Атмосфера там хорошая» Что известно о колонии общего режима, куда могли отправить Алексея Навального

Алексей Навальный, по предварительным данным, будет отбывать срок в два с половиной года заключения в подмосковной колонии. По данным правозащитников, ИК-6 в новом микрорайоне Колычево старинной Коломны считается если не образцово-показательной, то «хорошей». Во всяком случае, жалоб оттуда поступает не много. Местный священник также заявил “Ъ”, что о каких-то серьезных ЧП в колонии никогда не слышал.

Телеграм-канал Lifeshot сообщил, что Алексея Навального из спецблока СИЗО «Матросская Тишина» отправили отбывать наказание в ИК-6, что в сотне километров от столицы. В самой колонии прибытие столь важного заключенного отрицают.

Дежурный заявил “Ъ”, что впервые об этом слышит. Впрочем, по закону подобную информацию сотрудники ФСИН обычно не предоставляют СМИ.

О поступлении на зону своих близких и защитников, как правило, информирует сам осужденный.

Кроме того, соответствующая информация направляется в суд, выносивший приговор или иное решение. В данном случае Симоновский райсуд Москвы, который 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил господину Навальному три с половиной года условного срока, не отбытого по делу «Ив Роше», на реальное лишение свободы из-за нарушений.

20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным. Оно вступило в силу, однако срок лишения свободы оппозиционеру был сокращен до двух с половиной лет, учитывая время, проведенное под домашним арестом.

Адвокатам господина Навального место его дальнейшего заключения пока неизвестно. Во ФСИН его не раскрывают. В свою очередь, правозащитник Андрей Бабушкин в разговоре с “Ъ” не исключил, что это будет именно Коломна.

«Колония хорошая, оттуда мало жалоб поступает,— отметил господин Бабушкин.— Там есть пошивочное и деревообрабатывающее производства. Когда два года назад я посещал ИК-6, была и металлообработка. Сама колония среднего размера — от 600 до 1000 человек».

По словам правозащитника, ИК-6 «выбрали правильно»: «Туда и родственники могут приехать — все же не Карелия и не Забайкальский край!»

Если информация подтвердится, отметил господин Бабушкин, в ближайшее время туда направятся члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и расскажут подробности содержания господина Навального. Правда, уже очевидно, что информации много не будет — прибывающего в колонию осужденного в обязательном порядке определяют на пятнадцатидневный карантин.

Настоятель Покровского храма в Коломне протоиерей Сергей Федченко, ведущий в ИК-6 службы и кружок «Основы православного вероучения», оказался не в курсе возможного этапирования в нее господина Навального.

«Мне кажется, что атмосфера там (в колонии.— “Ъ”) хорошая,— сказал “Ъ” отец Сергий.— Я служу в этой колонии с 1998 года и каких-то серьезных происшествий не помню. Хотя, недовольные всегда бывают. На территории колонии есть СИЗО, женское и мужское отделения. В нем человек 300. Примерно столько же отбывают заключение, так что колония сейчас небольшая».

По словам отца Сергия, в 1990-х в ИК-6 заключенных было около тысячи. Тюремный храм в честь преподобного Серафима Саровского организовали в помещении клуба. Обычно на службы приходит человек 15–20, но по праздникам он весь заполнен, так что приходится заранее записаться. А в православном кружке, отметил он, бывает человек 15.

«Состав там меняется, поскольку кто-то заболеет, кто-то на работе занят, а кто-то выходит на свободу»,— отметил отец Сергий.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев