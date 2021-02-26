«Атмосфера там хорошая»

Алексей Навальный, по предварительным данным, будет отбывать срок в два с половиной года заключения в подмосковной колонии. По данным правозащитников, ИК-6 в новом микрорайоне Колычево старинной Коломны считается если не образцово-показательной, то «хорошей». Во всяком случае, жалоб оттуда поступает не много. Местный священник также заявил “Ъ”, что о каких-то серьезных ЧП в колонии никогда не слышал.
Телеграм-канал Lifeshot сообщил, что Алексея Навального из спецблока СИЗО «Матросская Тишина» отправили отбывать наказание в ИК-6, что в сотне километров от столицы. В самой колонии прибытие столь важного заключенного отрицают.
Дежурный заявил “Ъ”, что впервые об этом слышит. Впрочем, по закону подобную информацию сотрудники ФСИН обычно не предоставляют СМИ.
Кроме того, соответствующая информация направляется в суд, выносивший приговор или иное решение. В данном случае Симоновский райсуд Москвы, который 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил господину Навальному три с половиной года условного срока, не отбытого по делу «Ив Роше», на реальное лишение свободы из-за нарушений.
20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным. Оно вступило в силу, однако срок лишения свободы оппозиционеру был сокращен до двух с половиной лет, учитывая время, проведенное под домашним арестом.
Адвокатам господина Навального место его дальнейшего заключения пока неизвестно. Во ФСИН его не раскрывают. В свою очередь, правозащитник Андрей Бабушкин в разговоре с “Ъ” не исключил, что это будет именно Коломна.
«Колония хорошая, оттуда мало жалоб поступает,— отметил господин Бабушкин.— Там есть пошивочное и деревообрабатывающее производства. Когда два года назад я посещал ИК-6, была и металлообработка. Сама колония среднего размера — от 600 до 1000 человек».
По словам правозащитника, ИК-6 «выбрали правильно»: «Туда и родственники могут приехать — все же не Карелия и не Забайкальский край!»
Если информация подтвердится, отметил господин Бабушкин, в ближайшее время туда направятся члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и расскажут подробности содержания господина Навального. Правда, уже очевидно, что информации много не будет — прибывающего в колонию осужденного в обязательном порядке определяют на пятнадцатидневный карантин.
Настоятель Покровского храма в Коломне протоиерей Сергей Федченко, ведущий в ИК-6 службы и кружок «Основы православного вероучения», оказался не в курсе возможного этапирования в нее господина Навального.
«Мне кажется, что атмосфера там (в колонии.— “Ъ”) хорошая,— сказал “Ъ” отец Сергий.— Я служу в этой колонии с 1998 года и каких-то серьезных происшествий не помню. Хотя, недовольные всегда бывают. На территории колонии есть СИЗО, женское и мужское отделения. В нем человек 300. Примерно столько же отбывают заключение, так что колония сейчас небольшая».
По словам отца Сергия, в 1990-х в ИК-6 заключенных было около тысячи. Тюремный храм в честь преподобного Серафима Саровского организовали в помещении клуба. Обычно на службы приходит человек 15–20, но по праздникам он весь заполнен, так что приходится заранее записаться. А в православном кружке, отметил он, бывает человек 15.
«Состав там меняется, поскольку кто-то заболеет, кто-то на работе занят, а кто-то выходит на свободу»,— отметил отец Сергий.