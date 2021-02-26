Минюст хочет закрепить в законодательстве термин «коррупционное правонарушение»

Минюст России разработал законопроект, который на законодательном уровне вводит определение «коррупционного правонарушения». По мнению ведомства, это упростит процедуру взыскания имущества у коррупционеров.

Минюст предлагает следующее определение: «коррупционное правонарушение – противоправное деяние… выразившееся в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, регулирующими правоотношения в сфере противодействия коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность».

В ведомстве отмечают, что термин уже используется в законодательстве, но при этом его определение в нем еще не закреплено.

«Определение коррупционного правонарушения и его закрепление в профильном законодательстве позволит уточнить подлежащее конфискации имущество, полученное в связи с совершением коррупционных правонарушений»,— говорится в пояснительной записке к документу.

В середине февраля Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, расширяющий круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность за коррупцию. Теперь уголовную ответственность могут понести все, кто выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.