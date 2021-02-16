В России расширили круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность за коррупцию

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, расширяющий круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность за коррупцию. Теперь уголовную ответственность могут понести все, кто выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

«Речь идет об администрации хозяйственных обществ, в которых Российская Федерация, ее субъект или муниципалитет могут распоряжаться более чем 50% голосов, а также администрации публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов»,— говорится в сообщении Госдумы.

Теперь подчиненные органам власти организации могут понести уголовную ответственность за нецелевое расходование бюджета и внебюджетных фондов, взяточничество, служебный подлог, халатность, а также отказ в предоставлении информации Госдуме, Совету федерации или Счетной палате. Законопроект был разработан правительством.