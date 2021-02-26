Оппозиция Грузии объявила о начале бессрочного общенационального протеста

Многотысячная манифестация с требованием освобождения политзаключенных и назначения внеочередных выборов, начавшаяся в грузинской столице сегодня, 26 февраля, в первой половине дня, завершилась вечером без всяких эксцессов. Полицейских на проспекте Руставели у здания парламента почти не было.

Сотрудники МВД появились лишь в момент, когда демонстранты разбили палатку не у ступенек здания законодательного органа, а на проезжей части центрального проспекта. В палаточном городке у парламента всего восемь палаток, где всю ночь будут дежурить оппозиционеры.

Полицейские вежливо попросили митингующих не нарушать закон «О манифестациях» и, поскольку численность демонстрантов не требовала перекрытия проспекта для автомобильного движения, перенести палатку с проезжей части на пешеходную. После небольшого спора лидеры «Объединенной оппозиции Грузии» (ООГ) с этим требованием согласились. К вечеру число участников акции сократилось с утренних 10–15 тыс. до 4–5 тыс. человек.

Впрочем, сама акция вряд ли окажется однодневной: лидеры ООГ обнародовали план «бессрочного движения протеста». Он предусматривает пикетирование парламента в ходе пленарных заседаний, организацию «коридоров позора» для депутатов от правящей партии «Грузинская мечта», пикетирование Государственной канцелярии, где находится рабочий кабинет премьер-министра Ираклия Гарибашвили, митинги у здания городского суда, постановившего арестовать лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Никанора Мелию, а также масштабные акции на том же проспекте Руставели.

На митинге зачитали обращение господина Мелии из руставской тюрьмы. В нем председатель ЕНД приветствовал «свободолюбивый грузинский народ» и вновь подтвердил, что не намерен заплатить «дань в виде залога» России и Владимиру Путину, которого он обвиняет во всех бедах Грузии. Обращение заканчивается призывом «бороться до конца» и словами «Свобода не продается».

О ситуации в Грузии — в материале “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».

Георгий Двали, Тбилиси