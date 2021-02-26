Памфилова считает нецелесообразным перенос выборов в Госдуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что перенести выборы в Госдуму уже технологически невозможно и нецелесообразно. Ранее о возможности переноса заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Кто готов к переносу? Я считаю, что речи об этом быть не может. Избирательный процесс будет запущен уже скоро. Это технологически невозможно, нереально и нецелесообразно»,— сказала госпожа Памфилова на встрече с политологами (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы Центризбиркома, решение о трехдневном формате выборов будет принято после того, как президент Владимир Путин даст старт избирательной кампании. По закону это должно произойти с 31 мая по 20 июня, а также дается пять дней на объявление. После этого у ЦИКа будет десять дней на объявление формата выборов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сказал, что перенос сроков выборов в Госдуму в Кремле не обсуждается. Господин Жириновский ранее не исключил проведения досрочных выборов в Госдуму в начале лета. По его мнению, летом обстановка по коронавирусу в стране будет лучше, чем осенью. Думские выборы запланированы на сентябрь.

Подробнее о подготовке к выборам — в материале “Ъ” «Избирателям хотят дать право переголосования».