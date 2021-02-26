СМИ сообщили о задержании богатейшего депутата России

Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске, сообщил местный портал Sakh.com. В сентябре 2020 года он возглавил рейтинг самых богатых госслужащих по версии Forbes, его состояние оценивалось в 6,2 млрд руб. Господин Пашов также известен тем, что владеет предприятием по добыче краба «Монерон», покупкой доли в котором интересовалась телеведущая Ксения Собчак.

По данным Sakh.com, чиновник прилетел в Хабаровск в командировку. Там его вызвали на допрос из-за видео с участием бывшего владельца «Монерона» Олега Кана, который обвиняется в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя. На видео кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. Издание отмечает, что «Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан».

Ксения Собчак хотела, но осенью 2020 года отказалась от покупки доли в «Монероне» из-за ареста активов. Телеведущая объяснила отказ невозможностью зарегистрировать ее в налоговой: активы компании были арестованы по делу об уклонении от уплаты налогов. Ранее их арестовали по уголовному делу Олега Кана. До 2019 года компания была одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке.

О «крабовых делах» — в материале “Ъ” «Обыски с видом на краба».