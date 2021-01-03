КНДР усиливает меры профилактики из-за распространения коронавируса в мире

Власти Северной Кореи усилили меры по предотвращению распространения коронавируса. Это связано с наступлением зимнего сезона и с увеличением случаев заражения в мире, передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

Новые меры предполагают проведение проверок карантинных зон. Медучреждения усилят работу по информированию населения в вопросах гигиены.

Официально неизвестно ни об одном случае заражения коронавирусом в КНДР. Власти страны утверждают, что отсутствие COVID-19 связано с быстрым закрытием границ страны в начале пандемии, а также с жестким карантином.