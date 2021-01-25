Электронным урнам продлят срок годности

Центризбирком намерен доработать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) для их применения при многодневном голосовании. Официально решение о трехдневном волеизъявлении на выборах в Госдуму пока не принято, но Федеральный центр информатизации при ЦИКе уже разместил соответствующий тендер. Сейчас «электронные урны» запрограммированы на один день работы, поэтому на плебисците по Конституции и на осенних выборах они применялись лишь в последний день. Эксперт полагает, что расширение возможностей КОИБов повысит доверие к подсчету голосов, но это может нивелироваться массовым голосованием в переносных урнах.

Решение о том, будет ли на выборах в Госдуму-2021 применяться многодневное голосование, ЦИК примет уже после официального старта кампании. Однако еще в сентябре 2020 года источники “Ъ” сообщали, что в 2021 году «день тишины» будет перенесен с субботы, 18 сентября, на четверг, 16 сентября, что, по сути, означает проведение трехдневного голосования.

К нему уже готовят и КОИБы. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦИКа, комиссия утвердила план основных мероприятий Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИКе «по использованию, эксплуатации и развитию ГАС "Выборы" на 2021 год, согласно которому доработка КОИБов для обеспечения возможности проведения голосования в течение нескольких дней будет проведена до августа 2021 года». Сколько машин будет задействовано на выборах, там не уточнили, но летом 2020 года зампред ЦИКа Николай Булаев говорил, что на голосовании по Конституции планировалось использование 15 тыс. КОИБов.

Всего в России 95 тыс. избирательных участков. Перечень тех, где используются КОИБы, определяет ЦИК. По закону жребием могут выбираться участки, где после обработки КОИБами проводится ручной пересчет голосов.

ФЦИ на прошлой неделе уже разместил тендер на доработку ГАС «Выборы» с учетом многодневного голосования, в том числе и на перепрограммирование КОИБов. Сейчас эксплуатируются две модели (КОИБ-2010 и КОИБ-2017), и обе должны быть перепрограммированы «в части передачи в КОИБ сведений о днях проведения голосования и времени открытия и закрытия избирательных участков для каждого дня голосования», следует из технической документации на сайте госзакупок. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе занимающегося разработкой КОИБов концерна «Автоматика» (входит в ГК «Ростех»), перепрограммирование будет выполнено ближе к выборам: «Согласно тендерному зданию, изменение ПО для КОИБов и доработка ГАС "Выборы" должны быть завершены до конца апреля. После этого КОИБы будут перепрограммированы в сервисных центрах, вероятнее всего, данная процедура будет проходить накануне выборов».

Напомним, многодневное голосование в России было впервые опробовано летом 2020 года на плебисците по Конституции, когда волеизъявление продлилось неделю, и на осенних региональных выборах, когда голосование шло три дня. Оба раза КОИБы на участках работали только в последний день голосования. Как объяснял перед плебисцитом Николай Булаев, «перезалить» программу на все 15 тыс. комплексов невозможно, к тому же голосование по Конституции «разовое», а машины запрограммированы на «систематическое использование в иных кампаниях — региональных, муниципальных и федеральных». Однако после плебисцита с предложением распространить практику многодневного голосования на все выборы выступили спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИКа Элла Памфилова, и уже к концу июля соответствующие поправки были одобрены парламентом и подписаны президентом.

Мнения как экспертов, так и политиков о КОИБах расходятся: одни считают, что они повышают прозрачность голосования, так как исключают возможность подтасовки результатов, другие называют их «черными ящиками», контролируемыми властями и непонятно как работающими. По мнению госпожи Памфиловой, «проникнуть в КОИБ можно только с помощью топора: абсолютная защищенность, достоверность, никаких внешних факторов влияния быть просто не может». А вот член ЦИКа Евгений Колюшин еще после президентских выборов 2018 года в своем особом мнении отмечал, что увеличение числа КОИБов «не сопровождалось адекватным расширением юридически обеспеченных возможностей контроля функционирования заложенных в них программных продуктов». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тогда же заявлял, что КОИБы не заслуживают доверия, так как невозможно узнать их программу.

Электоральный юрист Роман Смирнов отмечает, что переход ЦИКа к цифровизации, судя по всему, происходит не так быстро, как хотелось бы: «По объективным обстоятельствам — финансовым и технологическим, а также в связи с высоким ростом недоверия к новым процедурам перейти на новые технологии оказалось не так просто. Поэтому ставка делается на КОИБы, которые успели себя зарекомендовать». У некоторых экспертов возникали вопросы к тому, что они непонятно устроены и это якобы дает возможность для фальсификаций, но ни одного реального случая с нарушениями зафиксировано не было, говорит он.

По мнению сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, использование КОИБов упрощает наблюдение и повышает доверие к процедуре подсчета голосов, поэтому расширение их применения на многодневное голосование является хорошей новостью. «С другой стороны, если на протяжении нескольких дней бесконтрольно будет проходить массовое голосование на улице, на дому и на предприятиях в переносные ящики, то последующее перекладывание этих бюллетеней в КОИБы доверия к итоговым результатам на таких участках прибавит не много»,— подчеркивает эксперт.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина