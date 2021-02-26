Президент Финляндии назначил нового генерального консула в Санкт-Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал приказ о назначении Саннумаарии Ванамо новым генеральным консулом страны в Санкт-Петербурге. К исполнению консульских обязанностей госпожа Ванамо приступит с 15 апреля.

Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей». Ранее Саннумаария Ванамо была сотрудником Министерства иностранных дел Финляндии на посту заместителя генерального директора департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии. В дипломатической миссии госпожа Ванамо работает с 2000 года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Генконсульство Финляндии в Петербурге прекращает прием заявлений на оформление ВНЖ в Финляндии. Документы будет принимать только Визовый центр.