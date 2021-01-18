Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит принимать заявления на временное пребывание в Суоми

Генконсульство Финляндии в Петербурге с 1 февраля прекратит прием заявлений на оформление разрешения на пребывание (ВНЖ) в Финляндии. Документы будет принимать только Визовый центр. Об этом сообщается на странице Генконсульства в социальной сети «ВКонтакте».

В Генконсульстве напомнили, что заявления на визы принимаются только у некоторых категорий граждан из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом. Ограничения на въезд в Финляндию со стороны России продолжают дейсттвовать и сохранятся как минимум до 9 февраля.