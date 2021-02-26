В министерстве строительства Самарской области работают более 20 выходцев из компании «Древо»

В министерстве строительства Самарской области и подведомственных организациях работают как минимум 25 выходцев из компании «Древо», занимающих в том числе и ключевые посты. Об этом стало известно “Ъ-Волга” из собственных источников.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев является сыном Николая Чудаева, владельца одной из крупнейших в регионе девелоперских компаний — «Древо». У общественных и надзорных организаций неоднократно возникал вопрос о возможном конфликте интересов в областном минстрое.

В компании «Древо» ранее работали заместители министра Самарской области Анна Урусова и Альберт Хамзин, руководитель управления проектной деятельности Дмитрий Крыпаев, руководитель контрольно-ревизионного управления Федор Родичев и другие чиновники.

Ранее сообщалось, что депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по строительству неудовлетворительно оценили деятельность регионального минстроя по итогам 2020 года. Парламентарии приняли решение вызвать на следующее заседание главу ведомства Евгения Чудаева с отчетом о проделанной работе. Депутаты отметили невыполнение плана по вводу жилья в регионе. Самарская область оказалась на 77-м месте в рейтинге Минстроя РФ по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди субъектов РФ и на последнем месте среди регионов ПФО.

В феврале текущего года стало известно, что министр строительства Самарской области Евгений Чудаев провел отпуск с семьей в пятизвездочном отеле Niyama Private Islands Maldives на Мальдивах. Он расположен на частном острове в Аравийском море и известен первым в мире подводным ночным клубом. Стоимость недельного проживания в данном отеле начинается от 1 млн руб. Семья Чудаевых находилась на Мальдивах не менее двух недель.

Евгений Чернов