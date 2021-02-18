Министр строительства Самарской области отдыхает на частном острове в Аравийском море

Семья министра строительства Самарской области Евгения Чудаева проводит отпуск в пятизвездочном отеле Niyama Private Islands Maldives на Мальдивах. Он расположен на частном острове в Аравийском море и известен первым в мире подводным ночным клубом.

По данным сервиса Booking.com, стоимость недельного проживания в данном отеле начинается от 1 млн руб. Семья Чудаевых находится на Мальдивах около двух недель.

Ранее сообщалось, что депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по строительству неудовлетворительно оценили деятельность регионального минстроя по итогам 2020 года. Парламентарии приняли решение вызвать на следующее заседание главу ведомства Евгения Чудаева с отчетом о проделанной работе. Депутаты отметили невыполнение плана по вводу жилья в регионе. Самарская область оказалась на 77-м месте в рейтинге Минстроя РФ по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди субъектов РФ и на последнем месте среди регионов ПФО. В правительстве региона пока не дали оценку отдыха чиновника в пятизвездочном отеле на Мальдивах.

Осенью прошлого года в соседней Ульяновской области произошел скандал, связанный с полетом министра АПК региона Михаила Семенкина в Ниццу на чартерном бизнес-джете вместе с гражданской супругой, главой Чердаклинского района Марией Шпак. Губернатор Сергей Морозов посчитал отпуск чиновников «вызовом обществу». Михаил Семенкин был уволен в связи с утратой доверия, несмотря на эффективную работу в качестве руководителя аграрного ведомства. Ульяновская область по росту большинства сельскохозяйственных показателей находится среди лидеров в ПФО. Мария Шпак также лишилась своей должности.

Евгений Чернов