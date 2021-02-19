Депутаты подождут министра

Депутаты Самарской губдумы неудовлетворительно оценили работу регионального минстроя по итогам 2020 года. В частности, они раскритиковали работу министерства по выполнению плана по вводу жилья в регионе. По прогнозу парламентариев, с таким падением по вводу будет «спекулятивный» подъем стоимости квадратного метра жилья. Депутаты решили вызвать на следующее заседание главу министерства Евгения Чудаева с отчетом о проделанной работе. По данным „Ъ“, господин Чудаев в настоящее время вместе со своей семьей находится на Мальдивах.

Комитет Самарской губернской думы по строительству неудовлетворительно оценил работу министерства строительства региона. Заседание, на котором рассматривались отчет министерства за 2020 год и планы на 2021 год, состоялся 18 ­февраля.

Глава регионального минстроя Евгений Чудаев не присутствовал на заседании комитета. По данным „Ъ“, он в настоящее время вместе с семьей находится на Мальдивах. Вместо министра с отчетом выступала его заместитель Анна Урусова.

«Мы неоднократно просили, чтобы министр приходил на наши комитеты и, тем более, на такие ключевые заседания, когда мы рассматриваем отчет по прошедшему году и планы на текущий год. Убедительная просьба напомнить министру, что мы здесь его очень сильно ждем»,— обратился председатель комитета по строительству Владимир Кошелев. «Если бы у министра была возможность прийти, он бы обязательно пришел. Его сейчас нет, и на момент вашего приглашения его тоже не было. Он будет с 24 февраля»,— пояснила Анна ­Урусова.

В частности, на заседании парламентарии отметили неудовлетворительную работу министерства по выполнению плана по вводу жилья в регионе. Самарская область оказалась на 77м месте в рейтинге Минстроя РФ по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди субъектов РФ. По вводу жилья на душу населения в 2020 году (0,44 кв. м на человека. — „Ъ“) Самарская область уступает большинству регионов ПФО, включая Татарстан, Башкортостан, Ульяновскую, Саратовскую и Оренбургскую области.

Между тем большая часть всех новых введенных квадратных метров в Самарской области (67%) приходится на ИЖС.Причем в других регионах ситуация обратная — больше половины построенного жилья — многоквартирные дома.

Как рассказала на заседании Анна Урусова, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в регионе введено 1,4 млн кв.м жилья, что составило 98% от планового задания. При этом, 33% от всего введенного жилья (468 тыс. кв.м) составляют многоквартирные дома, 67% (933 тыс. кв.м) — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), отметила замминистра.

По данным госпожи Урусовой, в 2020 году в регионе ввели в эксплуатацию на 440 тыс. кв.м жилья меньше, чем в 2019 году. Такое снижение объемов ввода многоквартирных домов прогнозировалось заранее и обусловлено низкой инвестиционной активностью застройщиков в 2019 году, пояснила чиновница.

«Низкая инвестактивность была обусловлена образованием существенного избытка построенного и введенного в эксплуатацию, но нереализованного жилья»,— отметила Анна Урусова. По ее словам, в настоящее время отмечается рост инвестиционной привлекательности отрасли: «За 2020 год выдано 33 разрешения на строительство 438 тыс. кв.м жилой площади, в 2021 году прогнозируется выдача 40 разрешений на строительство 1299 тыс. кв.м жилья». Замминистра также подчеркнула, что по объему ввода жилья по сравнению с другими регионами ПФО Самарская область занимает четвертое ­место.

Изначально в минувшем году в регионе должно было появиться 2,2 млн новых квадратных метров жилья. Именно такие планы ставили перед Самарской областью Минстрой и президент РФ.Однако Евгений Чудаев отметил, что выполнить такой план невозможно. Позже руководство страны снизило для Самарской области эту цифру сначала до 1,7 млн кв.м, потом до 1,428 млн кв.м. Однако этот план тоже не был выполнен

Сравнивая объем ввода МКД за 2018 и 2020 год, глава профильного комитета отметил, что падение составляет 54%, если сравнивать с 2017 годом, падение — 60%: «Вот результат работы министерства. По всей стране идет подъем спроса, связанный с господдержкой льготной ипотеки. И по всем регионам был серьезный подъем в спросе». По прогнозам депутата, с таким падением по вводу будет спекулятивный подъем стоимости квадратного метра жилья.

Руководитель управления проектной деятельности минстроя Дмитрий Крыпаев отметил, что это произошло, в том числе, из-за того, что несколько крупных проектов в Самаре не были введены в срок. Кроме того, по данным минстроя, на общий региональный показатель повлияло неисполнение планов по вводу в Самаре и Кинель-Черкасском районе.

Владимир Кошелев попросил представителей министерства обратить внимание на распределение бюджетных средств на территории комплексного освоения, где застройщики строят массовое доступное жилье. По его мнению, в этом и есть причина серьезного падения по вводу жилья: «Если бы эти средства распределялись справедливо, были бы другие цифры по ­вводу».

Заместитель председателя комитета по строительству Петр Карайман спросил у представителей минстроя, привлекло ли ведомство новых инвесторов. Дмитрий Крыпаев ответил, что в Самарской области новых застройщиков федерального уровня нет: «Работают только организации, которые традиционно работали на строительном рынке региона. Новых не появляется».

По итогам заседания большинство депутатов неудовлетворительно оценили отчет минстроя и решили вызывать главу ведомства Евгения Чудаева с повторным отчетом по проделанной работе и планах на текущий год. Так, зампредседателя комитета по строительству Александр Колычев отметил, что в информации минстроя не было конкретики по тому, как будет меняться положение по вводу жилья: «Как можно считать работу министерства удовлетворительной, если смотреть на результаты 2020 года по сравнению с вводом жилья в 2018–2019 годах. Отчет меня не удовлетворяет. Считаю, здесь должен отчитаться министр и сказать, каким образом будем выползать из ямы с вводом жилья».

В прошлом году ряд застройщиков связали срыв регионом федеральной программы по итогам 2019 года с кадровой политикой регионального правительства. Дело в том, что Евгений Чудаев является сыном Николая Чудаева, владельца одной из крупнейших в регионе девелоперских компаний — «Древо». У общественных и надзорных организаций неоднократно возникал вопрос о возможном конфликте интересов в областном минстрое.

Евгений Чернов