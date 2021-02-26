Почти 300 тыс. человек уже приняли участие в голосовании о памятнике на Лубянке

В голосовании по вопросу установки памятника на Лубянской площади приняли участие больше 290 тыс. человек, свидетельствуют данные на портале «Активный гражданин». Голосование стартовало вчера, 25 февраля. Москвичи могут выбрать, кому поставить памятник,— Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

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По данным на 15:15, 54% проголосовавших поддержали Александра Невского, за Феликса Дзержинского — 46%. Голосование продлится до 5 марта.

Памятник Феликсу Дзержинскому был на площади с 1958 года, в августе 1991 года монумент демонтировали. Сейчас он находится в столичном парке «Музеон». С предложением о возвращении памятника выступали, в частности, писатель Захар Прилепин, журналисты Александр Проханов и Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков.

Подробнее о голосовании — в материале “Ъ” «Памятники пошли на выборы».