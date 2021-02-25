В Москве началось голосование о памятнике на Лубянке

Голосование по поводу установки памятника на Лубянской площади стартовало сегодня, 25 февраля, на портале «Активный гражданин». Москвичи могут выбрать, кому поставить памятник,— Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

По данным на 12:20, участие в опросе приняли более 47 тыс. человек. Большинство поддерживают кандидатуру Александра Невского (53%, 25 074 голоса). За памятник Феликсу Дзержинскому проголосовали 47% (21 949). Голосование продлится до 5 марта.

История памятника Дзержинскому Читать далее

Памятник Феликсу Дзержинскому был на площади с 1958 года, в августе 1991 года монумент демонтировали. Сейчас он находится в столичном парке «Музеон». С предложением о возвращении памятника выступали, в частности, писатель Захар Прилепин, журналисты Александр Проханов и Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков.

Подробнее — в материале “Ъ” «Феликса Дзержинского ставят на голосование».