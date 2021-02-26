Более 2 млрд рублей из федерального бюджета получила Белгородчина после смены губернатора

С 18 ноября 2020 года дополнительно за счет средств федерального бюджета в казну Белгородской области поступило 1,5 млрд руб. Из них 1,4 млрд руб. – в виде дотаций, а 92,8 млн руб. – на «иные целевые трансферты». В 2021 году за счет средств федерального бюджета региону уже распределены целевые трансферты на сумму 428,2 млн руб. Такие данные «Ъ-Черноземье» предоставили в облправительстве по итогам первых ста дней пребывания на посту главы региона Вячеслава Гладкова.

За указанный период, как подсчитали в правительстве Белгородчины, во время «прямых линий» на местном телевидении и в социальных сетях к врио губернатора поступило 3,8 тыс. звонков и 2,6 тыс. обращений. Кроме того, на имя господина Гладкова принято 2,3 тыс. официальных обращений (через профильный департамент). Чаще всего белгородцев волновали вопросы здравоохранения (объясняются периодом пандемии), ЖКХ, переселения из аварийного жилья, социальной поддержки и ремонта дорог. «Сегодня ровно 100 днеи с момента начала работы в должности врио губернатора, - записал накануне на своей странице в Telegram Вячеслав Гладков. - Встретил первыи юбилеи, как и полагается руководителю региона, общаясь с жителями. Прием в Старом Осколе закончился в 2:30 ночи, 61 человек пришел…».

По мнению политолога Владимира Слатинова, за сто дней в статусе врио господин Гладков сформировал консенсусную модель отношений с местной элитой и сформулировал свою версию присущих губернаторам «новой волны» открытости. «Это время ушло на погружение в проблемы территории (путем непосредственного знакомства с районами и городами). Но поскольку запрос на перемены у местных жителей надо было удовлетворять, им был предложен резко контрастирующий с прежним правлением стиль руководства. Довольно быстро на смену образу «просвещенного и заботливого барина» (Евгений Савченко) пришел образ «отзывчивого современного менеджера». Главным инструментом создания контраста в образе руководителя стал, разумеется, интернет - утренние приветствия и вечерние отчеты о проделанной работе, личная реакция на обращения в соцсетях до сих пор завораживают белгородцев. При этом врио не боится идти в гущу народа при обсуждении горячих тем. Нет сомнения, что данная стилистика будет производить на граждан серьезное впечатление еще некоторое время»,- полагает господин Слатинов. Ключевой проблемой предстоящих месяцев для главы региона, по мнению политолога, станет формирование «авторской повестки», что сделать в развитом субъекте куда сложнее, чем в отстающем.

Как встречали Вячеслава Гладкова на Белгородчине, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков