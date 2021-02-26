Координатора штаба Навального в Ижевске признали организатором несанкционированной акции 23 января

Октябрьский районный суд Ижевска назначил координатору местного штаба Навального Ивану Елисееву 50 часов обязательных работ. Его признали организатором несанкционированной акции 23 января. Об этом Иван Елисеев написал в своем телеграм-канале.

Отметим, что в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики подтвердили данную информацию. «По ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание — 50 часов обязательных работ»,— сообщили корреспонденту “Ъ-Удмуртия”.

Напомним, что на несогласованных с властями акциях, которые прошли в Ижевске 23 и 31 января, задержали 65 человек. Было возбуждено одно уголовное дело. Глава региона Александр Бречалов поблагодарил правоохранителей за «очень четкую работу, несмотря на провокации и оскорбления». Позже замминистра внутренних дел Удмуртии Сергей Поволоцкий рассказал, что тактика работы правоохранителей в эти дни была разной.