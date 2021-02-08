На двух несогласованных акциях в Ижевске задержали 65 человек

На несогласованных с властями акциях, которые прошли в Ижевске 23 и 31 января, задержали 65 человек. Возбуждено одно уголовное дело, сообщил министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов на аппаратном совещании.

Отметим, что МВД по республике впервые официально сообщило о количестве граждан на несанкционированных акциях. Глава региона Александр Бречалов поблагодарил правоохранителей за «очень четкую работу, несмотря на провокации и оскорбления».

Ранее сообщалось, 1 и 2 февраля в Октябрьский районный суд Ижевска поступило 33 административных материала по ч. 5 ст. 20 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации) и один по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) после несанкционированной акции, которая прошла на Центральной площади 31 января. По официальной информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в несогласованном мероприятии приняли участие 200-250 человек.