Замруководителя МВД по Удмуртии прокомментировал несанкционированные акции в Ижевске

Замминистра внутренних дел Удмуртии Сергей Поволоцкий прокомментировал работу правоохранителей на несанкционированных акциях, которые прошли в Ижевске 23 и 31 января. Он отметил, что тактика работы на них была разной.

«Действительно тактика работы была разная. На первом мероприятии сложно было предположить, что выйдет такое количество граждан. В Ижевске, по официальным данным, было 2 тыс. На часть ул. Пушкинской люди вышли, возбуждено уголовное дело. При повторной акции нами были приняты все меры, чтобы подобного не допустить, чтобы люди не вышли на проезжую часть. Опыт приобретается благодаря практике. Все наши действия были в рамках закона»,— отметил господин Поволоцкий.

Напомним, что на несогласованных с властями акциях, которые прошли в Ижевске 23 и 31 января, задержали 65 человек. Возбуждено одно уголовное дело. Глава региона Александр Бречалов поблагодарил правоохранителей за «очень четкую работу, несмотря на провокации и оскорбления».