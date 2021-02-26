Владыка Евгений приехал в Среднеуральский монастырь, где ночью работали силовики

Глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Алексей Кульберг) приехал в Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область), где сегодня ночью силовики проводили обыски. Об этом “Ъ-Урал” рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло. Сам он также находится на территории монастыря.

По словам Максима Миняйло, владыка приехал разобраться в ситуации и узнать нужна ли людям помощь.

Телеграм-канал «Защита Отца Сергия» опубликовал видео, где митрополит здоровается со сторонниками экс-схимонаха, в ответ одна из женщин выкрикивает ему: «Браконьер!»

Напомним, обыски на территории монастыря начались сегодня ночью и продолжались около 10 часов. Помещения монастыря обыскали несколько раз. По данным источника, силовики разыскивали келейника экс-схимонаха Сергия отца Силуана из-за убийства 20-летней давности.

В монастыре “Ъ-Урал” рассказали, что отец Силуан никогда не скрывался, свободно передвигался, его фотографии неоднократно публиковались в открытом доступе. Собеседник уверен, что нынешние действия силовиков направлены на то, чтобы арестованный отец Сергий из СИЗО обратился к своей пастве с заявлением, что конфликт с епархией исчерпан.