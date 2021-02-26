Дороги на севере Петербурга отремонтирует ВАД

АО «ВАД» признано победителем тендера на ремонт дорог в северной части Петербурга. Работы будут выполнены по 23 адресам, их стоимость оценивается в 2,994 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, контракт с подрядчиком на 2021 – 2022 годы заключен 24 февраля.

Всего лот «Северные административные районы» включает в себя ремонты на территории Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского, Петроградского, Калининского, Красногвардейского, Невского (правый берег) районов. В частности, работы будут проводиться на участке проспекта Энгельса, 2-й Муринском проспекте, Полюстровском проспекте, Пискаревском проспекте, проспекте Большевиков.

Напомним, что ранее была определена подрядная организация на выполнение работ по лоту «Южные административные районы». С ООО «СК «Орион плюс» заключен двухгодичный контракт на сумму 2,993 млрд рублей.