«Дирекция транспортного строительства» определила подрядчика на ремонт дорог на юге Петербурга

Подрядчиком по ремонту петербургских дорог по лоту «Южные административные районы» стало ООО «СК «Орион плюс». Двухгодичный контракт с организацией на сумму 2,993 млрд рублей заключила «Дирекция транспортного строительства».

Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга. Подрядчику предстоит отремонтировать 40 адресов в 11 районах города. Часть объектов ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Петербурге за год отремонтируют более 72 километра дорог.